Samsung vous permet de transformer un iPhone en Galaxy (ou presque)

Avec Try Galaxy, Samsung permet d'essayer One Ui directement sur l'iPhone. Une stratégie intelligente, qui utilise la web app pour contourner les restrictions de la firme à la pomme.

Le meilleur moyen de choisir entre un smartphone sous iOS ou Android est encore d’essayer. Et ça, Samsung l’a bien compris.

L’entreprise coréenne a voulu répondre à un dilemme tout simple : comment faire essayer One Ui à des utilisateurs habitués à leur iPhone, qui ne feront sans doute jamais l’effort de se rendre jusqu’à un magasins pour tester eux-mêmes un Galaxy ? Pourquoi ne pas installer One UI, ou du moins une démo de l’interface samsungienne sur leur propre iPhone ?

Comment essayer One UI sur son iPhone ?

Cela s’appelle Try Galaxy et il s’agit tout simplement d’une web app à installer depuis Safari. Pour ce faire, rendez-vous sur la page trygalaxy.com.

Là tout est expliqué. Retenez qu’il faut cliquer sur l’icône de partage pour installer un raccourci vers la web app sur votre écran d’accueil.

Une fois cela fait, vous pouvez accéder à une version simplifiée de One Ui 5.1. Vous avez la possibilité d’accéder à diverses applications avec des profils préinstallés. Des bots envoient régulièrement de faux textos pour vous inviter à essayer des fonctionnalités. On peut même y changer le fond d’écran et le thème.

Impossible cependant de rentrer dans les sous-menus ou de lancer un jeu par exemple. Un petit widget vous invite par ailleurs à acheter les derniers Galaxy S23.

Vous l’aurez compris, il s’agit moins d’un skin d’OS ou d’un simulateur que d’une démonstration, pareille à celle que vous pourriez trouver en magasin.

L’initiative de Samsung n’est pas sans rappeler iTest, qui fonctionnait exactement sur le même principe. Une web app a l’avantage de pouvoir contourner les restrictions d’Apple. Avec l’arrivée des stores alternatifs sur iOS, est-ce que la prochaine itération de cette démo de One Ui sera installable directement sur iPhone ? Cela reste pour le moment une spéculation.

