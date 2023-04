Voici les coloris potentiels des Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

Le leaker Ross Young, habituellement spécialisé dans les informations autour des écrans, a mis la main sur ce qui pourraient être les coloris de base des futurs pliants de Samsung.

Sauf énorme surprise, Samsung devrait dévoiler les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 en août 2023. Si l’on commence à avoir une bonne idée de leurs spécificités techniques (nouvelle charnière, pas de S Pen intégré sur le Fold, un grand écran externe pour le Flip), nous n’avons pour l’heure qu’une impression floue de ce à quoi il pourrait ressembler.

Le leaker Ross Young, très fiable en matière d’écran, a semble-t-il mis la main sur un premier élément capital dans la stratégie marketing du géant coréen : les couleurs des futurs smartphones pliables. Il les a détaillé dans un tweet.

Pas de grandes surprises, un Flip plus pop

Le Galaxy Z Flip 5 aurait quatre couleurs : beige, gris, vert clair et rose clair. Le Galaxy Z Fold 5 pour sa part adopterait du beige, du noir et du bleu clair.

Comme souvent, on constate que le Galaxy Z Flip devrait hériter d’un peu plus de couleurs vives, ces dernières collant davantage à l’image fashion et fraiche du téléphone à clapet, là où un Z Fold a tendance à s’adresser à une audience se prenant plus au sérieux, voulant un appareil qui donne une impression de productivité. Les couleurs du Fold s’en ressentent donc, ne sortant du classico noir et blanc que pour un bleu clair qu’on pourrait imaginer plutôt sobre.

Notons également l’absence de coque noire cette année pour, a priori, pour le Galaxy Z Flip 5. Le noir étant généralement la couleur la plus achetée, il est intéressant de le remarquer. Le leaker spécule ensuite sur la sortie probable d’éditions Bespoke, permettant de mélanger ces couleurs et de changer la couleur des tranches. Rappelons que sur la précédente génération, seul le Flip en profitait.

