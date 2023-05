Samsung Display dévoile ses écrans futuristes : voici les trois démonstrations les plus époustouflantes

Samsung Display a fait son show. La vedette est le Rollable Flex, un écran OLED extensible qui peut s'étirer de 49 mm à 254,4 mm, idéal pour les tablettes et les ordinateurs portables.

Je vous arrête sur-le-champ : ne confondez pas Samsung Electronics et Samsung Display. Si les deux entreprises sont dans le même groupe, Samsung Display est un fournisseur d’écrans… pour les entreprises. La Display Week est justement un rendez-vous de Samsung Display, où le spécialiste de l’écran dévoile à chaque fois ses innovations les plus audacieuses, dans le grand cirque des technologies d’affichage.

Un écran OLED que l’on plie littéralement

Et cette année, on peut dire que le spectacle a été à la hauteur des attentes, avec le Rollable Flex, un écran OLED qui, tenez-vous bien, peut être étendu de 49 mm à 254,4 mm. Oui, vous avez bien lu : un écran que vous pouvez étirer comme un élastique, ou presque.

Samsung n’a pas été très bavard sur la diagonale de cet écran. Mais selon nos calculs savants, elle devrait se situer quelque part entre 12 et 13 pouces. Un format idéal pour les tablettes ou les ordinateurs portables, selon Samsung, qui semble se voir déjà révolutionner le marché avec son écran magique. Mais voilà, ce serait trop simple si Samsung nous donnait tous les détails du premier coup. L’écran est enroulé autour d’un axe, cependant on ignore si le mécanisme est motorisé. Faudra-t-il le dérouler à la main comme un vieux parchemin ? En tout cas, cela nous fait penser au téléviseur enroulable OLED de LG ou le PC déroulabe de Lenovo présenté au MWC.

Parmi les autres merveilles de la maison coréenne, on compte également un écran OLED qui peut reconnaître les empreintes digitales partout sur l’écran. Pour rappel, les capteurs d’empreintes actuels ne fonctionnent qu’à un endroit spécifique de l’écran. Et ce n’est pas tout : cet écran du futur peut également mesurer le pouls et la pression artérielle de l’utilisateur. Il suffit de poser deux doigts sur l’écran, et hop, le tour est joué ! On imagine déjà les applications potentielles pour la santé. Un autre point fort était la démonstration d’un écran avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz.

Last but not least, Samsung a aussi présenté un smartphone pliable dont l’écran peut être plié à 360 degrés, comme une poupée de papier. Mais quand est-ce qu’on pourra mettre la main sur ces bijoux de technologie ? Samsung reste muet comme une carpe. Patience est mère de toutes les vertus, nous dit-on. Il faut maintenant qu’une marque achète ces technologies à Samsung Display et les intègre dans un produit commercialisé.

