Le Galaxy S23 relance Samsung dans sa bataille contre Apple

Samsung aurait gagné une avance confortable qui devrait être conservée dans les mois à venir. Xiaomi, Oppo et Apple limitent la casse.

Vous en avez surement entendu parler, le marché du smartphone ne se porte pas très bien. Tout le monde tire un peu la langue, tout le monde ? Non, car Samsung sort d’un excellent trimestre, poussé par la sortie des non moins excellents Galaxy S23.

On l’apprend grâce à l’analyse produite par TrendForce. Le cabinet d’analyse, qui s’intéresse au volume de production des smartphones, note que le premier trimestre de 2023 est au plus bas depuis 10 ans avec 250 millions d’unités produites, une baisse spectaculaire de 19,5 % par rapport à l’an passé.

Samsung surfe sur la crise ?

Dans ce contexte difficile, Samsung est tout de même parvenu à progresser là où tout le monde se casse la figure. L’entreprise a vu ses ventes progresser de 5,5 % par rapport au trimestre précédent, atteignant 61,5 millions d’unités. TrendForce note que cette belle performance résulte du lancement des Galaxy S23. Apple de son côté perd 27,5 % par rapport au trimestre précédent. Rappelons que le dernier trimestre est toujours synonyme de ventes exceptionnelles pour la marque à la pomme, puisqu’il suit le lancement de l’iPhone.

TrendForce ajoute que, selon ses projections, Samsung devrait voir ses ventes baisser de 10 % lors du deuxième trimestre, là où Apple devrait perdre 20 %. Selon ces projections, Samsug devrait donc encore accroître son avance sur Apple lors du deuxième trimestre.

Notons également que Oppo et Xiaomi ont également reculé ce premier trimestre. Selon TrendForce, cela ne devrait pas durer et Oppo devrait voir sa production bondir de 30 % au prochain trimestre, grâce à une demande forte en Asie et en Amérique latine. Xiaomi est pour sa part doublé par Oppo et tombe à la 4e place. La firme chinoise devrait accroître sa production de 20 % au prochain trimestre, ce qui devrait conforte Oppo dans sa place de numéro 3 mondial.

