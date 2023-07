Malgré son écran XXL, le Samsung Galaxy Z Flip 5 conserverait un gros défaut

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourrait conserver son espace visible entre les deux parties de l'appareil lorsqu'il est fermé.

L’affaire semblait entendue. 2023 devait être l’année du passage à la charnière en goutte d’eau sur les smartphones pliants de Samsung. Ce type de charnière a l’avantage de ne pas laisser d’espace lorsque le téléphone est fermé, mais aussi de rendre la pliure moins visible une fois qu’il est ouvert.

D’après une vidéo publiée par le site Slashleaks, réputé pour sa curation des fuites tech, le Samsung Galaxy Z Flip 5 n’aurait pas le droit à une charnière en goutte d’eau. C’est particulièrement visible sur l’image ci-dessous où l’on voit le téléphone fermé, avec ce qui semble être un léger écart entre les deux parties du smartphone.

La charnière semble être exactement la même que l’année précédente, on retrouve un design très semblable. S’il s’agit bien sur ces images d’un Galaxy Z Flip 5, alors cela voudrait dire que Samsung n’a pas passé le cap de la charnière en goutte d’eau sur le dernier modèle. Dommage surtout que le Z Flip 5 est pressenti pour subir une hausse de prix importante de 90 euros.

Une meilleure vue du grand écran externe

Ces images permettent également de mieux se figurer le reste du design, en particulier l’écran externe.

Fuite du Galaxy Z Flip 5 // Source : SlashLeaks Fuite du Galaxy Z Flip 5 // Source : SlashLeaks

Celui-ci adopterait donc un design asymétrique avec un écran qui prend une forme de marchepied au niveau des modules photo. Dans la vidéo, on remarque deux modèles, l’un avec un coloris blanc et l’autre noir. Il est clair que la forme un peu curieuse de l’écran externe est beaucoup plus visible sur le modèle blanc.

