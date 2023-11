Ces cinq smartphones Galaxy ne recevront plus de mises à jour

Le Samsung Galaxy Z Fold premier du nom, mais aussi quatre Samsung Galaxy A ne recevront plus de mises à jour.

Dans la vie de tout appareil électronique vient le moment de dire adieu à ses mises à jour. Samsung a beau être un champion du suivi logiciel (même si Google détient désormais le record), ses smartphones Galaxy ne font pas exception.

Rapporté par Sam Mobile, site spécialisé dans l’actualité du géant coréen, cinq smartphones vont arrêter de recevoir les précieux correctifs de sécurité. L’information est fiable : ils ont été retirés de la liste officielle des smartphones encore pris en charge.

Le plus notable est sans aucun doute premier Samsung Galaxy Z Fold. Vendus en 2019 à près de 2020 euros, il s’agissait clairement d’un smartphone à la limite du prototype, qui visait surtout à prouver son concept. Avec quatre ans de mises à jour, il s’en sort donc plutôt bien.

Les Samsung Galaxy A qui ne seront plus mis à jour

Pour les autres smartphones abandonnés, ils appartiennent davantage au milieu de gamme. En voici la liste complète :

Samsung Galaxy A20s ;

Samsung Galaxy A30s ;

Samsung Galaxy A50s ;

Samsung Galaxy A70s.

À noter également que la tablette Galaxy Tab Active Pro n’est plus supportée non plus.

Certains smartphones davantage entrés de gamme sont aussi un peu moins bien lotis qu’avant. Le Galaxy M22 et le Galaxy M52 5G passent à un rythme de deux mises à jour par an, contre une fois par trimestre auparavant. Le M52 profite au moins de One UI 5.1, la version de l’interface du géant coréen sous Android 13.