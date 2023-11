Vers un Galaxy Z Flip FE à petit prix en 2024

Samsung serait enfin prêt à lancer des smartphones pliables avec un prix beaucoup plus bas. La marque préparerait un Galaxy Z Flip FE pour 2024.

Dans la tech, l’ordre naturel des choses veut qu’une innovation soit d’abord assez couteuse avant de petit à petit être décliné à des prix plus accessibles quand la technologie devient maitrisée. C’est la trajectoire que suivaient les smartphones pliants de Samsung, avant la mauvaise surprise du Galaxy Z Flip 5, plus cher que son prédécesseur.

Heureusement, Samsung n’est pas le seul acteur de cette catégorie de produits. Cette année, on a vu des propositions plus intéressantes que le constructeur sud-coréen chez OnePlus, et surtout chez Motorola. En 2024, les choses pourraient changer pour Samsung.

Un smartphone milieu de gamme en préparation

C’est le site Android Authority qui relaie une analyse du cabinet TrendForce : Samsung serait en train de préparer un smartphone pliable milieu de gamme pour 2024, d’après des fournisseurs de la marque.

Impossible d’en savoir plus à ce stade, mais on peut faire des suppositions éclairées. Tout d’abord, il est probable que cet appareil adopte le design d’un Galaxy Z Flip, c’est le format à clapet qui semble le plus simple à faire baisser en prix. Samsung a fait fortement évoluer le design de son Flip avec le Flip 5, notamment ne proposant un deuxième écran élargit. On peut donc facilement imaginer un Galaxy Z Flip FE reprenant le design des précédents modèles, pour créer un effet de gamme.

Évidemment, on peut aussi supposer que Samsung fera des économies sur le SoC, le Galaxy Z Flip 5 intègre la meilleure puce de Qualcomm, ou sur la qualité de l’appareil photo.

TrendForce ne s’aventure pas à donner une estimation du prix. Espérons, si cet appareil est confirmé, qu’il sera commercialisé à moins de 700 euros en France. Avec la force de frappe de Samsung, cela pourrait réellement aider le format pliant à se démocratiser.