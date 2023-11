Un processeur haut de gamme dans le Samsung Galaxy M44 ? Oui, mais il y a un mais

Samsung nous fait encore des siennes avec son nouveau Galaxy M44, doté d'un processeur normalement réservé aux plus haut de gamme des smartphones... de 2020.

Samsung surprend avec son nouveau Galaxy M44. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire lire tout l’article pour découvrir ce qui est surprenant ici.

Une puce haut de gamme… de 2020

Ce qui est vraiment étonnant, c’est qu’il est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 888, un processeur qu’on trouvait d’habitude dans les smartphones super chers. Cette puce, sortie fin 2020, était le top du top à l’époque. On dirait que Samsung a retrouvé un stock de ces puces, et en a profité pour les mettre dans un smartphone plus abordable.

Le Galaxy M44 n’est pas seulement intéressant pour son processeur. Il a aussi 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qu’on peut augmenter avec une carte microSD. Son écran LCD de 6,58 pouces est super fluide avec ses 120 Hz et il a une bonne définition de 2 408 x 1 080 pixels. Pour les photos, il y a une caméra selfie de 13 mégapixels et à l’arrière, trois caméras dont une principale de 50 mégapixels.

Le Galaxy M44 a aussi de quoi plaire pour ceux qui aiment les vidéos. Il peut filmer en 4K et même faire des ralentis en 720p. Avec ses 9,1 mm d’épaisseur et ses 216 grammes, il tient bien en main, et avec sa batterie de 5 000 mAh, il tient longtemps. Il a aussi plein d’autres atouts : capteur d’empreintes sur le côté, paiements sans contact grâce à la puce NFC, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2.

Toutefois, rien n’indique qu’il sortira en France. Avec Samsung, c’est toujours un peu la loterie pour savoir quels modèles débarqueront en Europe. Leur stratégie de distribution mondiale a tendance à être assez brouillonne, alors il est difficile de prédire si le Galaxy M44 sera disponible sur le marché français.