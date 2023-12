Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A34 : lequel est le meilleur smartphone ?

Samsung, ce ne sont pas que des smartphones ultra haut de gamme et pionniers sur la technologie photo. Le plus gros fabricant de téléphones au monde s'affaire à ce que chacun puisse s'offrir l'un de ses appareils, qu'importe son budget. Et les Galaxy A54 et A34 sont notamment deux très belles références à comparer.

Leur patronyme est très proche et, pourtant, leur nomenclature nous informe qu’une sorte de hiérarchie est à l’œuvre ici. Oui, techniquement parlant, le Samsung Galaxy A54 est de plus haute gamme que le Samsung Galaxy A34. Mais cela ne veut pas dire que ce dernier doit être disqualifié d’office. À seulement 100 euros d’écart, c’est bien le rapport qualité-prix de l’un et de l’autre qui doit être étudié dans ce versus.

Déjà disponibles pour respectivement 449 euros et 349 euros, les smartphones qui nous intéressent aujourd’hui s’insèrent donc dans un marché en véritable ébullition, qu’on pourrait même qualifier de hautement congestionné. Un segment de prix dans lequel s’affrontent des références excellentes comme le Redmi Note 12 Pro, pour ne citer que lui. Alors, pourquoi préférer un Samsung ? Voyons tout cela ensemble.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A54 et Samsung Galaxy A34

Modèle Samsung Galaxy A54 Samsung Galaxy A34 Dimensions 76,7 mm x 158,2 mm x 8,2 mm 78,1 mm x 161,3 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l'écran 6,4 pouces 6,6 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 403 ppp 390 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Samsung Exynos 1380 Mediatek MT6877V Dimensity 1080 Puce graphique Mali-G68 MP5 ARM Mali-G68 MC4 Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K 4K Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 202 g 199 g Couleurs Blanc, Violet, Vert, Gris Noir, Blanc, Vert, Gris Indice de réparabilité ? 8,4/10 8,3/10 Prix 449 € 349 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des menues différences (de taille)

Samsung a beaucoup simplifié le design de ses smartphones depuis quelques années. Et, à n’y jeter qu’un coup d’œil rapide, seule la taille des deux concurrents du jour pourrait résumer leurs différences. Le Samsung Galaxy A54 dispose d’un écran de 6,4 pouces et le Galaxy A34 de 6,6 pouces. Il affiche une encoche en « goutte d’eau », quand l’autre opte pour un poinçon, plus discret.

L’A54 est donc un tout petit peu moins haut et moins large que le Galaxy A34, tout en étant paradoxalement plus lourd (de peu : 202 grammes contre 199 grammes).

Ceci s’explique notamment par l’adoption d’un dos en verre plutôt qu’en plastique. Un choix esthétique, qui contribue à rendre le produit plus premium. Dans les deux cas, l’écran est protégé par un verre Gorilla Glass 5. Les deux smartphones sont par ailleurs certifiés IP67, ce qui est encore assez rare à ce niveau de prix.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Précisons, pour la forme, que les A54 et A34 ne disposent pas de prise jack pour les casques et écouteurs filaires.

Deux écrans presque identiques

Bonne nouvelle : les Samsung Galaxy A34 et A54 sont tous les deux dotés du même écran. Enfin, dimensions mises à part évidemment.

Il s’agit d’une dalle AMOLED proposant une définition Full HD+ ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement bienvenue de 120 Hz pour une fluidité accrue. Autre très bon point partagé par les deux modèles : la luminosité est fantastique. Léger avantage pour le Galaxy A54 néanmoins, avec un pic relevé à plus de 1200 nits, contre 900 nits sur l’A34. Dans les deux cas, c’est excellent, et très rare sur ce segment de prix.

Ce qui est davantage commun aux smartphones de milieu de gamme, en revanche, c’est la colorimétrie lacunaire. En la matière, l’A34 s’en tire un peu mieux avec un point blanc à 6800K en sortie de boîte et, surtout, un delta E (la différence entre une couleur affichée et sa référence) de 3,88. Pour l’A54, cette mesure grimpe à 5,86 et témoigne donc d’une restitution faussée des couleurs.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Enfin, les deux smartphones couvrent généreusement le gamut DCI-P3, à plus de 127 %. Autrement dit : les couleurs sont vives, très saturées (mais pas forcément justes donc).

Un excellent suivi logiciel

Samsung figure parmi les fabricants les plus sérieux en matière de suivi logiciel de ses smartphones. Même si l’essentiel de ses efforts est concentré sur ses références les plus haut de gamme, le Sud-Coréen n’en oublie pas ses gammes les plus populaires dont font justement partie les A34 et A54.

Ainsi, les smartphones qui nous intéressent aujourd’hui profitent de quatre mises à jour majeures d’Android et de cinq ans de correctifs de sécurité. C’est tout bonnement exemplaire à ce niveau de prix.

Livrés avec Android 13, les deux mobiles seront donc supportés au moins jusqu’à Android 18. De quoi voir venir !

Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

On retrouve évidemment One UI 6 aux commandes. Une interface très riche en fonctionnalités, et sans doute ce qui se fait de mieux côté Android. Parmi les features les plus incontournables, on retiendra notamment les « Modes », des profils de concentration que l’on peut configurer avant de se couper de certaines notifications, ou même d’applications spécifiques, à différents moments de la journée.

Un Galaxy A54 plus performant

Il fallait bien qu’un des deux modèles se démarque à un moment de ce comparatif, et c’est notamment au chapitre des performances que la bascule va s’opérer en faveur du Galaxy A54.

La raison est simple : son processeur est meilleur. Le Exynos 1380, gravé en 5 nm, intègre 4 cœurs hautes performances contre 2 seulement sur la puce Dimensity 1080 qui se trouve au sein du A34. Son GPU est aussi de meilleure facture et autorise plus de flexibilité en jeu.

Dans les deux cas, les Galaxy A34 et A54 sont très capables et ne devraient vous faire subir aucune gêne ou ralentissement au quotidien, en navigation simple. C’est simplement que la réserve de puissance supplémentaire du A54 sera bienvenue dans le cas d’une bascule rapide entre plusieurs applications gourmandes, par exemple.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il faudra dans tous les cas rester vigilants à la chauffe qui, surtout côté A54, peut être gênante lors de longues sessions de jeu.

En photo, qui peut le plus peut le moins

Comme du côté des performances, la configuration photo du Galaxy A54 laisse entendre que ce modèle est meilleur. Nos tests sur le terrain tendent à confirmer cela.

Samsung Galaxy A54 :

Appareil photo principal : 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Appareil photo ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2, 123°, 1,12 µm ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2, 26 mm, 1/2,8 pouce, 0,8 µm.

Samsung Galaxy A34 :

Un capteur principal de 48 Mpx stabilisé (f/1,8) ;

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) ;

Un capteur macro de 5 Mpx (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 13 Mpx (f/2,2).

Le Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Pour rester sur la partie technique, il faut déjà dire que l’A54 profite d’un capteur grand-angle plus moderne, et surtout plus grand (1/1.54″ contre 1/2.0″). Cela lui permet de capter plus de lumière, et donc de proposer des photos de meilleure facture en cela qu’il doit moins se reposer sur l’augmentation de la sensibilité ISO pour les exposer correctement. Autrement dit : avec moins de bruit visible à l’image, les clichés sont tout simplement meilleurs.

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

Côté ultra grand-angle, le Galaxy A54 dispose également d’un capteur mieux défini, avec 12 mégapixels au compteur contre 8, seulement, sur le Galaxy A34. Ici, la différence se fait peut-être encore plus ressentir, même en pleine journée. Le capteur, par ailleurs de très petite taille, est très éprouvé dès que la lumière vient à manquer.

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A34

En conclusion, bien que le Galaxy A34 offre de beaux clichés en pleine journée et que le traitement Samsung (très saturé par défaut) permet de lisser les quelques aspérités techniques, le Galaxy A54 s’en sort mieux dans tous les scénarios. Si la photo est vraiment un point essentiel pour vous, ce dernier modèle est donc le plus recommandé des deux.

Une endurance au coude à coude

Les Galaxy A54 et Galaxy A34 sont tous les deux équipés d’une généreuse batterie de 5000 mAh et, d’après nos mesures réalisées automatiquement via le logiciel professionnel ViSer, il est difficile de les départager.

On notera néanmoins une légère avance pour le Galaxy A54. Ce modèle a tenu 12h49 sur une seule charge contre 12h06 pour le Galaxy A34. Une différence qui peut s’expliquer par l’écran légèrement plus petit et par un processus plus moderne, et donc plus efficient. Dans les faits, il sera difficile de faire la différence en utilisation réelle ; les deux smartphones sont conçus pour vous accompagner durant une grosse journée d’utilisation, guère plus.

Le port USB-C du Samsung Galaxy A34 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Côté recharge, enfin, les deux modèles acceptent une puissance jusqu’à 25 W. Comptez environ 1h20 pour passer d’un téléphone éteint à une batterie pleine.

Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A34, lequel choisir ?

Samsung a vraiment mis les petits plats dans les grands avec ses smartphones de milieu de gamme et vous vous serez sans doute aperçus dans ce comparatif que les différences sont parfois très minces entre les deux.

Comme souvent, c’est votre budget qui doit être le meilleur arbitre de ce duel. Pour formuler le dilemme différemment, retenez qu’investir 100 euros supplémentaire pour acquérir le Galaxy A54 vous offrira essentiellement un meilleur appareil photo et des performances plus élevées. Concernant la qualité de l’écran ou l’autonomie, c’est, dans les grandes lignes, du pareil au même.

Quel que soit le modèle choisi, vous avez dans tous les cas l’assurance d’obtenir un excellent smartphone, au rapport qualité-prix très intéressant.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A54 au meilleur prix ?