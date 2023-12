À moins de 200 euros, ce nouveau smartphone Samsung se vendra comme des petits pains

Samsung a présenté son nouveau smartphone d'entrée de gamme, le Galaxy A05s, promis à un bel avenir.

Avant même le lancement de sa nouvelle gamme Galaxy S24, Samsung termine l’année sur les chapeaux de roue en renouvelant son segment d’entrée de gamme. En même temps que son nouveau Galaxy A25, le constructeur coréen a dévoilé, cette semaine, son nouveau smartphone pas cher, le Galaxy A05s.

On a affaire ici à un smartphone qui vient reprendre les éléments de design du Galaxy A25, avec un écran Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,7 pouces et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Sur la partie supérieure de l’affichage, Samsung a une nouvelle fois logé une caméra selfie dans une encoche en forme de goutte d’eau, et non pas dans un poinçon. il faudra néanmoins composer avec un écran LCD et non pas avec une dalle Amoled comme c’est le cas sur son cousin milieu de gamme.

Pour la photo, le Samsung Galaxy A05s embarque un module avec trois capteurs à l’arrière. L’appareil photo principal est doté d’un objectif grand-angle (f/1,8) couplé à un capteur de 50 mégapixels. On va par ailleurs retrouver deux capteurs de 2 mégapixels, pour la macro (f/2,4) et pour le mode portrait (f/2,4). Pour les selfies, c’est un capteur de 13 mégapixels que Samsung a logé en haut de l’écran, adossé à un objectif ouvrant à f/2,0. Le smartphone peut par ailleurs enregistrer des séquences vidéo en Full HD 60p ou en HD à 120p.

Stockage extensible, mais connectivité limitée

Le Samsung Galaxy A05s est par ailleurs doté de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage, extensible par port microSD jusqu’à 1 To. Samsung ne communique cependant pas sur le processeur intégré à son smartphone et précise seulement qu’il s’agit d’une puce Qualcomm Snapdragon. Le lecteur d’empreinte est de la partie avec un positionnement sur la tranche, au niveau du bouton de mise en veille. Du côté de la batterie, il faudra compter sur un bloc de 5000 mAh, tandis que la connectivité sans fil se limite à la 4G, au Wi-Fi 5 et au Bluetooth 5.1.

Cela ne devrait cependant pas empêcher Samsung de vendre son Galaxy A05s comme des petits pains. Rappelons que le constructeur coréen fait l’essentiel de ses ventes sur les segments d’entrée et de milieu de gamme. En 2022 par exemple, le Galaxy A13 était le téléphone le plus vendu par Samsung dans le monde, devant le Galaxy A03 et loin devant les gammes premium Galaxy S ou Galaxy Z.

Cela s’explique notamment par l’image de marque du constructeur coréen, mais également par les tarifs bien plus attractifs de ces smartphones. Le Galaxy A05s est ainsi lancé par Samsung au prix de 169 euros en France.