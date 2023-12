Galaxy S24 : les designs et fiches techniques révélés dans une grosse fuite

À quelques semaines de leur présentation, les Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra font l'objet d'une énorme fuite révélant leur esthétique et leur fiche technique.

Selon toutes vraisemblances, Samsung a pris de l’avance cette année et devrait présenter sa nouvelle gamme de smartphones premium le 17 janvier. À quelques semaines de l’évènement, une fuite massive dévoile (ou plutôt corrobore) les designs des Galaxy S24 et S24 Ultra, ainsi que la fiche technique de toute la famille.

D’où provient la fuite ?

Traditionnellement, Samsung lance la commercialisation de ses smartphones dans les semaines, voire les jours qui suivent l’annonce. Pour cela, il est nécessaire pour la marque de préparer à grande échelle les communications commerciales qui seront utilisées par les revendeurs tiers ou le site même du constructeur.

Ces parties du processus sont généralement sous-traitées, élargissant ainsi considérablement le cercle des personnes ayant l’information. Les fuites sont donc fréquentes dans cette période.

Dans le cas qui nous intéresse ici, ce sont Evan « evleaks » Blass et AndroidHeadlines, deux sources de confiance, qui ont réussi à obtenir les informations au sujet de la gamme Galaxy S24.

Les fiches techniques des Galaxy S24 / S24 Ultra

L’ancien journaliste devenu leaker a publié sur Threads by Instagram un visuel récapitulant l’essentiel des fiches techniques des trois smartphones, confirmant ainsi les nombreuses fuites de ces derniers mois.

Le premier point à relever concerne le SoC (system on chip) de ces téléphones. Le visuel en question indique qu’il s’agit du Snapdragon 8 Gen 3, ce qui n’a rien d’étonnant. Il s’agit néanmoins d’une version américaine et rien ne prouve que ce sera également le cas en France. Rappelons que les précédentes rumeurs laissent entendre que nous devrions avoir droit à une version animée par une puce Exynos 2400.

Intéressons-nous maintenant à la mémoire vive. Cette fuite indique que les Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra disposeraient de 12 Go de RAM, contre « seulement » 8 Go pour le Galaxy S24. De même, l’espace de stockage débuterait à 256 Go pour les deux grands modèles et à partir de 128 Go pour le petit. Des concessions qui permettraient à Samsung de mettre en avant un prix d’entrée plus alléchant, mais qui réduisent d’autant l’attractivité du petit modèle. De même sur la charge rapide qui promet à 0 à 50 % en 30 minutes sur le Galaxy S24 tandis que la même durée permet de recharger 65 % de batteries plus conséquentes sur les deux autres modèles.

La configuration photo

Sur la photo, Samsung ne fait en revanche aucune concession. Les Galaxy S24 et S24+ proposeraient la même configuration : un capteur principal de 50 Mpx capable de filmer jusqu’en 8K et un double téléphoto x2 et x3, avec un zoom numérique x30. De son côté, le Galaxy S24 Ultra représenterait toujours la crème de la crème avec un capteur principal de 200 Mpx — toujours en mesure de filmer en 8K –, mais cette fois-ci avec un quad téléphoto : x2, x3, x5 et x10, ainsi qu’un zoom numérique allant jusqu’à x100.

Notons qu’aucun ultra grand-angle n’est mis en avant ici, mais on imagine mal cette focale disparaître, d’autant que les rumeurs évoquent bien sa présence. Cela signifierait toutefois que l’une des focales de grossissement est obtenue par un recadrage du capteur, comme c’est désormais courant sur les smartphones haut de gamme.

Des écrans lumineux

Enfin, regardons la partie dédiée aux écrans. Evan Blass révèle des diagonales de respectivement 6,2, 6,7 et 6,8 pouces pour les Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. Le premier en Full HD+ et les deux autres en QHD+. Rien de très étonnant ici au vu des tailles.

Le visuel indique par ailleurs une luminosité très élevée de 2600 nits pour les trois téléphones. Ce n’est pas le premier constructeur à annoncer une telle luminosité, mais c’est toujours un excellent point qui mérite d’être souligné.

Les Galaxy S24 et S24 Ultra sous tous les angles

De son côté, Android Headlines a mis la main sur des visuels des Galaxy S24 et S24 Ultra dans leurs différents coloris et sous tous les angles. On vous laisse admirer.

Design du Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Ultra