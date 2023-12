Threads est officiellement disponible en France : l’alternative la plus crédible à X (Twitter)

Threads est enfin lancé en Europe… et en France. Après son lancement aux États-Unis, il aura fallu plusieurs semaines pour que les équipes de Meta se mettent en ordre pour répondre aux exigences européennes concernant le traitement des données privées.

Après un démarrage aux États-Unis et dans quelques autres pays, Threads, le réseau social développé par Meta, fait enfin son entrée en Europe.

Conçu comme un concurrent direct de Twitter, Threads promet une expérience de microblogging, combinant le partage de texte, de photos et de vidéos, tout en bénéficiant de l’association avec Instagram. Ce lancement, prévu le 14 décembre à 12h00, est un moment clé pour Meta, qui semble désormais prêt à naviguer dans les eaux législatives européennes, notamment en ce qui concerne la protection des données privées.

Succès fulgurant et défis à relever

Les débuts de Threads, début juillet 2023, ont été marqués par une ascension fulgurante. En seulement quatre heures, l’application a enregistré cinq millions d’inscriptions, un chiffre qui a grimpé à 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en quelques jours. Cinq jours après son lancement, le nombre d’inscrits atteignait les 100 millions, une performance impressionnante attribuable en grande partie à sa synergie avec Instagram.

Cependant, cette croissance rapide n’est pas sans défis. En août 2023, Mark Zuckerberg a souligné que plus de la moitié des inscrits à Threads n’utilisaient pas régulièrement l’application. Trois mois après son lancement, Threads comptait un peu moins de 100 millions d’utilisateurs mensuels, une tendance positive saluée par Zuckerberg. Malgré ce succès, l’application a encore des étapes à franchir, notamment l’intégration de fonctionnalités clés comme les messages privés.

Adam Mosseri, le dirigeant d’Instagram, a dévoilé une feuille de route ambitieuse pour Threads. Au programme, une meilleure intégration avec Instagram, la prise en charge du Fediverse pour une connectivité accrue avec des plateformes comme Mastodon, et l’introduction de fonctionnalités comme les tendances. Ces évolutions sont cruciales pour asseoir la position de Threads en tant qu’alternative sérieuse à Twitter, même face à des projets comme Bluesky.

L’alternative à X la plus crédible

Threads semble être l'alternative la plus crédible face à un Twitter qui n'est pas au top de sa forme. Mais rien n'est joué d'avance dans le monde des réseaux sociaux, et c'est particulièrement vrai pour Threads.