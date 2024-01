Samsung a officialisé deux nouveaux produits Galaxy, et ce ne sont pas les Galaxy S24

En plein CES 2024, Samsung officialise deux nouveaux produits. Une tablette et un smartphone Android, évidemment, qui ont quelques particularités.

Samsung se prépare pour son événement Unpacked 2024 où il présentera les Galaxy S24. En attendant, la marque coréenne vient de lancer deux nouveaux produits assez atypiques.

Samsung Galaxy Tab Active5, une tablette durcie

D’abord, il y a la tablette Samsung Galaxy Tab Active5. Comme son nom l’indique, elle est faite pour endurer : elle est certifiée IP68, ce qui signifie qu’elle résiste à l’eau et à la poussière. Elle est aussi conçue pour être utilisée avec des gants ou même avec les doigts mouillés, et elle est suffisamment solide pour survivre aux chutes et aux vibrations.

Côté performances, elle semble prometteuse. Son écran LCD de 8 pouces offre une luminosité maximale de 540 nits, idéale en extérieur, et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. La tablette tourne sur le Samsung Exynos 1380, un processeur ARM 5 nm de 2023. Elle combine quatre cœurs ARM Cortex-A78 à une fréquence de 2,4 GHz avec quatre cœurs Cortex-A55 à 2,0 GHz. Elle est équipée de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage flash, extensibles jusqu’à 1 To via microSD.

Sa batterie de 5 050 mAh se recharge via USB-C ou des broches pogo, pratique pour les flottes d’entreprise. Elle intègre aussi un capteur d’empreintes digitales dans le bouton home. Samsung promet quatre mises à jour majeures d’Android et cinq ans de correctifs de sécurité.

La Galaxy Tab Active5 sera disponible en France mi-janvier, à 479 euros pour la version sans 5G et 579 euros avec 5G.

Samsung Galaxy XCover7, un smartphone milieu de gamme

Ensuite, Samsung a aussi annoncé un nouveau smartphone durci, le Samsung Galaxy XCover7, une alternative plus abordable au Galaxy XCover6 Pro. Le XCover7 est conçu pour résister aux conditions extrêmes : chutes, eau, poussière, vibrations. Il bénéficie de cinq ans de mises à jour logicielles Android.

Son équipement est typique des smartphones milieu de gamme : un écran LCD IPS 1080p+ de 6,6 pouces avec une luminosité de 500 nits, ce qui est un peu juste pur un smartphone, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible via microSD. Le processeur n’est pas précisé, mais il pourrait s’agir d’un SoC MediaTek Dimensity 6100+. Côté photo, il y a une caméra selfie de 5 mégapixels et une caméra principale de 50 mégapixels à l’arrière. L’écran est protégé par le robuste Corning Gorilla Glass Victus+.

Le XCover7 dispose d’une prise casque 3,5 mm, d’une batterie de 4 050 mAh remplaçable et d’un bouton programmable. Les broches Pogo permettent la charge via station d’accueil et, fait rare, le téléphone peut fonctionner via USB-C sans batterie.

Son prix ? 359 euros. Un appareil résistant et abordable, mais il y a sans doute un meilleur rapport qualité-prix auprès de marques moins reconnues sur cette catégorie de produits. L’avantage de Samsung sera sans doute de pouvoir équiper une flotte entière d’entreprise.

