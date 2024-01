Une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Samsung Galaxy S24

À quelques jours de sa présentation, le Galaxy S24 fait l'objet d'une nouvelle fuite, révélant une bonne nouvelle pour les mises à jour, mais une mauvaise pour l'IA.

Les Galaxy S24 seront officiellement présentés ce mercredi, mais on connait, comme tous les ans, déjà la plupart de ce qu’il y a à savoir. Design, prix, fiche technique… les Galaxy S24 n’ont que peu de secrets. Et pourtant, il semblerait qu’il resterait certaines informations à découvrir sur cette famille de smartphones.

Une fuite de dernière minute

À quelques jours seulement du Galaxy Unpacked, AndroidHeadlines a mis la main sur ce qui est indiqué comme des visuels promotionnels du Galaxy S24, ainsi que quelques informations supplémentaires… avec de bonnes et de mauvaises nouvelles.

Encore plus de mises à jour

La bonne nouvelle, c’est que Samsung pourrait s’aligner sur Google concernant les mises à jour. Déjà très bon élève en la matière, le géant sud-coréen adopterait la même politique que celui de Mountain View et proposer sept ans de mises à jour majeures sur ses Galaxy S24.

Jusqu’à présent, les smartphones de Samsung proposaient cinq ans de mises à jour, proposant ainsi le meilleur suivi du marché Android, avant d’être dépassé par les Pixel 8 et leurs sept ans de support logiciel. Il n’est pas précisé en revanche si d’autres smartphones de la marque peuvent suivre le même chemin. Quoi qu’il en soit, cela permettrait aux Galaxy S24 d’être maintenus à jour jusqu’en 2031.

Galaxy AI limité

La fuite indique également, et c’est la mauvaise nouvelle, que les fonctionnalités de Galaxy AI seraient gratuites… « au moins jusqu’en 2025 ». Cela laisse présager que leur usage pourrait faire l’objet d’un abonnement payant après un certain temps. Cela reste néanmoins à confirmer, d’autant qu’on ignore encore exactement quelles fonctions sont intégrées à l’écosystème Galaxy AI pour le moment.

Il est question par exemple d’une fonction identique à celle des Pixel 8 permettant de déplacer un élément d’une photo. Plus encore, il serait possible de modifier légèrement l’élément ainsi déplacé, en le faisant pivoter ou en modifiant sa taille, par exemple.

La présence du logo Galaxy AI sur le bouton « Generate » laisse imaginer que cette fonction pourrait faire partie de ces éléments gratuits jusqu’en 2025. Pour la suite, il faudra voir…

La configuration photo

Les images promotionnelles partagées par AndroidHeadlines corroborent également les configurations photo des Galaxy S24 et S24 Ultra.

Pour le Galaxy S24 (et supposément le Galaxy S24+), on aurait donc droit à un module principal de 50 Mpx avec un « zoom optique x2 » obtenu en recadrant l’image sur le capteur, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un zoom optique x3 de 10 Mpx. Le Galaxy S24 Ultra pour sa part bénéficierait d’un capteur principal de 200 Mpx (toujours avec un « zoom x2 »), un ultra grand-angle de 12 Mpx, un zoom optique x3 de 10 Mpx et enfin un zoom optique x5 de 50 Mpx pouvant croper l’image pour un résultat de « zoom x10 ».

Les nouveaux Samsung Galaxy S24 Ultra seront présentés le 17 janvier.