Pourquoi ce chouette prototype de Samsung pourrait vraiment voir le jour

Un brevet déposé par Samsung Display permet au constructeur de protéger le concept d'un prototype fonctionnel qu'il a déjà exposé au CES 2024 et que Frandroid avait pu découvrir. De quoi donner quelques espoirs de voir l'appareil arriver un jour sur le marché.

Quand on pense au concept de smartphone pliant, on pense évidemment à Samsung. La marque coréenne est sans doute celle qui a investi le plus de temps et de moyens dans cette catégorie d’appareils — même si la concurrence est de plus en plus féroce. Et après avoir sorti le Galaxy Z Fold 5 en 2023, la marque travaille vraisemblablement sur le Galaxy Z Fold 6 de 2024… mais pas seulement.

Au CES 2024 de Las Vegas en janvier, Frandroid a eu l’occasion de voir plusieurs prototypes intéressants de Samsung Display. Parmi eux, il y avait notamment le Flex Hybrid.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Or le site Calibre Cleaning et le leaker xleaks7 ont mis la main sur un brevet déposé aux États-Unis en février (PDF) par cette même branche Samsung Display. Le document décrit justement le concept même du Flex Hybrid.

Rendu d’un smartphone pliant et extensible créé à partir du brevet de Samsung // Source : Calibre Cleaning et xleaks7 Rendu d’un smartphone pliant et extensible créé à partir du brevet de Samsung // Source : Calibre Cleaning et xleaks7

Le concept du Samsung Flex Hybrid

Le Samsung Flex Hybrid est un prototype qui reprend l’apparence d’un Galaxy Z Fold. Ainsi, c’est un smartphone pliant qui s’ouvre et se ferme comme un livre. Mais ici, il y a une petite particularité : l’écran interne est non seulement pliable, mais aussi extensible. Il est donc possible d’agrandir légèrement la taille de la dalle en tirant sur un des bords de l’appareil.

Enroulé Déroulé

L’idée est de pouvoir profiter d’un affichage plus large si on le souhaite. Mais l’idée est aussi d’avoir la possibilité d’étendre l’écran lorsque le smartphone est replié. On profite alors d’une petite bande verticale sur le côté qui peut être pratique pour consulter des notifications ou interagir avec certains widgets.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour pouvoir être étendu de la sorte, l’écran interne est en partie enroulé. Et lorsqu’elle est sollicitée, la dalle se déroule pour se déployer dans son intégralité.

Des raisons d’y croire ?

C’est donc précisément ce concept de smartphone hybride que décrit le brevet de Samsung Display déposé un mois après notre découverte du prototype. De quoi laisser entendre que le géant coréen nourrit quelques idées pour ce type d’appareils.

Un brevet ne signifie pas forcément qu’un produit sera commercialisé par la suite. Néanmoins, il s’agit d’un document important pour protéger une idée, au cas où. Or, ici, on voit que Samsung a prévu le volet administratif pour assurer ses arrières, mais aussi la partie technologique en étant capable d’exposer un prototype fonctionnel.

D’aucuns diraient qu’il ne reste plus qu’à affiner le design et produire massivement… C’est évidemment plus compliqué que ça, mais il y a de quoi y croire.