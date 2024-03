Samsung Galaxy S24 avant et après : on a testé la mise à jour photo

La mise à jour d'avril des Galaxy S24 est censée améliorer leur volet photo. On a voulu vérifier les promesses de Samsung.

Après la Corée du Sud, c’est l’Europe qui est servie. La mise à jour d’avril est là pour les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. À travers elle, Samsung vient corriger quelques bugs et vulnérabilités, mais surtout apporter des améliorations significatives à l’application photo de One UI 6.1.

Cette version vulgairement estampillée S92xBXXU1AXCA, demande de télécharger 921 Mo de données. Pour vérifier si elle est disponible pour vous, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone, puis dans Mise à jour.

Nous l’avons appliquée sur notre Galaxy S24 Ultra de test et avons observé au passage que notre modèle n’a pas encore basculé vers les mises à jour seamless, procédé censé rendre l’opération moins intrusive pour l’utilisateur. Aussi, doit-on encore patienter quelques minutes après le téléchargement, le temps que l’installation soit effectuée.

Pour la partie photo qui nous intéresse, Samsung avance quatre améliorations notables :

Une meilleure précision de la balance des blancs et de l’exposition,

Une amélioration de la qualité d’image en basse luminosité,

Une colorimétrie plus précise dans l’application ExpertRAW,

Des textes plus clairs sur les photos fortement zoomées.

Certaines photos moins bonnes après mise à jour

Nous nous sommes prêtés au jeu de la différence en shootant des photos avant/après mise à jour pour constater des améliorations promises. Notre studio Twitch offrant une bonne lumière du jour, il était idéal pour cet exercice.

Photo en mode basique

En photo classique avec le mode photo de base du S24 Ultra, on observe bien les différences avancées par Samsung. Le résultat gagne en exposition avec une balance des blancs un poil plus froide et mieux équilibrée.

Avant Après

Photo en basse luminosité

En mode nuit, dans le studio plongé dans la pénombre, le rendu après mise à jour est moins bon. La balance des blancs est trop chaude et gâche le résultat. En sus, on relève une mauvaise gestion des couleurs de l’arrière-plan, le mur du fond du studio est gris, ici il paraît violacé avec la mise à jour de Samsung. En revanche, on profite d’une colorimétrie moins pastel, plus proche de la réalité. Pour cela on se réfère à la graphie du jeu « La boîte à Culture » posé à gauche du cliché. On note au passage que le mode nuit mis à jour passe à 4 secondes d’exposition, contre 3 secondes auparavant sur la même scène.

Avant Après

Nous avons aussi testé sans mode nuit. Là, on préfère une fois de plus le cliché avant mise à jour. Il bénéficie d’une meilleure exposition et est surtout moins bruité.

Avant Après

Photo en « haut-zoom »

Côté zoom, on s’attendait à des miracles. Pouvoir lire de loin, c’est toujours sympa. Malheureusement, les touches du vieux MO5 qui traîne sur nos étagères ne sont pas plus lisibles après qu’avant la mise à jour de notre S24 Ultra. Samsung précisant des photos en « haut-zoom », nous n’avons shooté qu’en x30 et x100. Rien ne change, c’est une bouillie de pixels.

Avant Après

Avant Après

Photo en ExpertRAW

Enfin, le mode ExpertRaw devrait bénéficier d’une colorimétrie plus précise. À l’œil nu, nous n’observons aucune différence, ce qui n’entame en rien la grande qualité de ce mode.