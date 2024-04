Jusqu’à -900 euros sur le meilleur de Samsung et Xiaomi chez Rue du Commerce en ce moment

Les promotions fleurissent dès aujourd'hui chez Rue du Commerce. C'est le Printemps des marques et jusqu’au 10 avril, les grands noms de la tech comme Samsung, Xiaomi, ou encore MSI affichent de belles remises pouvant atteindre 45 %.

À l’occasion de son Printemps des marques et jusqu’au 10 avril, le site Rue du Commerce affiche jusqu’à 45 % de réduction sur sa rubrique tech et plus précisément sur les marques Samsung, Xiaomi et MSI. Smartphones, tablettes, ou encore PC tombent alors à prix doux. Voici notre sélection des meilleures offres à ne pas manquer :

Samsung Galaxy Z Flip5 : le smartphone à clapet de Samsung voit son prix s’alléger

Pratique, compact et au design devenu iconique, le Galaxy Z Flip5 profite lui aussi d’une belle remise durant le Printemps des marques de Rue du Commerce. Jusqu’au 10 avril, le site vous permet de l’obtenir pour 969 euros au lieu de 1199 euros.

Officialisé en août dernier, ce smartphone est une belle démonstration de tout le savoir-faire de la marque. Car sous son format mini lui permettant de se faufiler dans n’importe quelle poche (même d’un jean slim !), le Galaxy Z Flip5 cache une fiche technique des plus robuste.

Puissance, qualité d’affichage, traitement photo dernier cri, la firme coréenne n’a rien laissé au hasard. Ce modèle à clapet est en effet propulsé par l’une des puces les plus puissantes du marché, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, épaulée par 8 Go de mémoire vive. Une configuration optimale, y compris pour les amateurs de gaming.

En matière d’affichage, le confort est également de rigueur, le Galaxy Z Flip5 profite d’un grand écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,7 pouces. Et pour le côté pratique, Samsung a prévu à l’extérieur un écran secondaire de 3,4 pouces. Celui-ci s’avère très utile pour jeter rapidement un œil à ses notifications ou pour prévisualiser les selfies pris avec le double capteur arrière de 12 mégapixels.

Autant d’arguments qui, associés à un design original et raffiné, lui ont valu d’obtenir la note de 8/10 lors des tests réalisés par Frandroid.

Samsung Galaxy Book3 Pro : un PC ultra-portable haut de gamme à prix cassé

Si Samsung est avant tout reconnue pour ses smartphones premium, la marque propose aussi d’excellents PC portables, dont le Galaxy Book3 Pro, lancé en 2023. En dépit de sa compacité et de sa légèreté (1,19 kg pour 1,14 cm d’épaisseur), ce modèle ne fait aucun compromis sur les performances.

Propulsé par un processeur Intel Core i7 de 13ᵉ génération et soutenu par 16 Go de RAM LPDDR5, ce PC portable permet de faire tourner confortablement la grande majorité des logiciels du moment, même les plus gourmands comme ceux de graphisme ou de retouche. La marque coréenne a aussi prévu un disque dur SSD de 512 Go pour sauvegarder sans encombre tous vos documents, photos et vidéos.

Conçu avant tout pour la productivité, le Galaxy Book3 Pro regorge d’atouts pour les cinéphiles. Samsung l’a en effet doté d’un bel écran AMOLED 3K de 14 pouces rafraîchissant l’image à 120 Hz, ainsi que de quatre haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.

Le Galaxy Book3 Pro pourra donc vous accompagner aussi bien durant vos déplacements professionnels que dans vos moments de détente, d’autant qu’il profite d’une belle autonomie d’une journée en utilisation normale.

À l’occasion du Printemps des marques, Rue du Commerce propose cet excellent PC ultra-portable équipé de Windows 11 Famille à seulement 1099 euros au lieu de 1999 euros, soit une belle remise de 45 %.

Redmi Note 13 Pro 5G : un appareil photo de 200 mégapixels, mais à prix mini

Si vous recherchez un bon photophone à prix accessible, le Redmi Note 13 Pro 5G s’impose comme l’une des meilleures alternatives du moment. Fidèle à la marque, ce modèle dévoilé en janvier dernier et noté 8/10 par Frandroid affiche un excellent rapport qualité-prix.

Lancé à 399 euros, un tarif qui tombe à 329 euros durant le Printemps des marques de Rue du Commerce, ce smartphone propose une étonnante configuration photo, habituellement réservée aux modèles les plus premium. Xiaomi l’a effectivement doté d’un énorme capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique d’image, ainsi que de deux autres lentilles de 8 et 2 mégapixels pour les prises de vue à ultra grand-angle et macro. Le tout est capable de filmer jusqu’en 4K à raison de 30 images par seconde.

Le reste de la fiche technique est tout aussi impressionnante avec, au programme, une puce Snapdragon 7 s Gen 2 pour la performance et, en matière d’affichage, un lumineux écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces affichant à une définition de 2712 x 1220 pixels (1,5K). C’est sans compter sa large autonomie de 16 heures en lecture vidéo, permise par une batterie XL de 5100 mAh se rechargeant rapidement à une puissance de 67 W.

Redmi Pad SE : une grande tablette polyvalente à petit prix

Dernière offre immanquable de ce Printemps des marques de Rue du Commerce : la tablette de 11 pouces Redmi Pad SE.

Affichée à seulement 229 euros au lieu de 349 euros, cette tablette tactile lancée en août 2023 présente l’avantage d’être équipée d’un bel écran de 11 pouces certifié TÜV Rheinland pour sa faible émission de lumière bleue et son niveau de scintillement réduit, ainsi que d’un quadruple haut-parleur compatible Dolby Atmos. De quoi s’immerger confortablement dans ses films et séries préférées.

Mais ses atouts ne s’arrêtent pas là. Propulsée par la puce Snapdragon 680 et par 4 Go de mémoire vive, la Redmi Pad SE affiche aussi une large autonomie de 14 heures et peut donc vous accompagner dans tous vos déplacements, sans que vous ayez à la recharger régulièrement.