Galaxy Z Flip 6, les prix : préparez-vous à payer plus cher le pliable de Samsung

Après les caractéristiques, voici les rumeurs de prix du Galaxy Z Flip 6. Et on a droit à une version européenne en euros qui risque de faire mal au portefeuille.

Aujourd’hui, on parle du Galaxy Z Flip 6 tout seul. Habituellement, il est toujours collé à son grand frère, le Galaxy Z Fold 6, mais quand il est question de prix, difficile d’avoir les deux informations en même temps.

SamInsider a repéré ce Galaxy Z Flip 6 dans le listing d’un revendeur européen. Le site n’indique pas le magasin concerné. Il semblerait qu’il soit germanique. La fiche de la capture d’écran indique un numéro de modèle, SM-F741B, lequel correspond bien à celui utilisé par Samsung pour le Galaxy Z Flip 6.

Une augmentation de 10%

Ce smartphone pliable serait donc vendu 1339,99 euros dans sa version 256 Go et 1466,99 euros en 512 Go. Ce serait un bond significatif, le Galaxy Z Flip 5 ayant été lancé à des tarifs moindres. On observerait une augmentation de 140 euros et près de 160 euros en fonction des versions. Pour référence, ça mettrait le Z Flip 6 256 Go au prix du Z Flip 5 en 512 Go.

L’information de SamInsider trouve une résonance outre-Atlantique où SmartPrix avance une augmentation de 100 dollars sur le Z Flip 6.

Il faudra néanmoins attendre le 10 juillet et la présentation officielle de Samsung pour statuer sur le prix définitif. Côté nouveautés par rapport à la génération 2023, le Galaxy Z Flip 6 devrait avoir une batterie de plus grosse capacité (4000 mAh), un appareil photo principal de 50 Mpx ouvrant à f/1,8 ainsi qu’un SoC Qualcomm, le très puissant Snapdragon 8 Gen 3.