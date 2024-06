Comment Samsung veut protéger vos applications sensibles

Samsung travaillerait sur une nouvelle option pour protéger vos applications. Intitulée App Lock, elle rapprocherait le constructeur de ses concurrents de chez Apple.

La vie privée des utilisateurs semble être au cœur des préoccupations des constructeurs de la tech. S’il existe déjà des outils chez Samsung, pour protéger ses applications, le constructeur coréen souhaiterait aller plus loin avec une option nommée « App Lock». Cette dernière pourrait être introduite dans One UI 7.

On me voit, on me voit plus

Un choix étonnant pour qui dispose déjà d’un Samsung Galaxy. Surmontée d’une surcouche One UI, cette version d’Android par Samsung propose déjà un système capable de protéger vos applications. Intitulé « Dossier sécurisé », cette fonction permet de protéger ses photos, vidéos, fichiers ou encore application en les disposant dans un dossier qui n’est accessible que via un code d’accès ou un verrouillage biométrique.

À quoi pourrait servir « App Lock » ?

« Dossier sécurisé » vous demande une configuration en amont avec des paramètres de sécurités associés, elle crée une copie de l’application verrouillée et en laisse deux, de disponibles sur l’appareil. « App Lock » pourrait vous permettre de cacher à la vue des regards indiscrets des applications en activant une seule option. On se retrouverait avec une simplification des usages.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait tirer son inspiration du côté de chez Apple. Présenté lors de l’édition 2024 de la WWDC, Apple a annoncé avec iOS 18 la possibilité d’accéder ou encore de cacher une application via Face ID. Une fonctionnalité intéressante si vous êtes amené à prêter votre smartphone et que vous ne souhaitez pas que la personne ait accès à l’ensemble de vos données. Les notifications des applications masquées étant également coupées avec cette seconde couche d’authentification. Une fonctionnalité que l’on pouvait déjà retrouver pour accéder à certains espaces de Notes ou encore Photos.

Selon 9to5Google, Samsung pourrait lancer « App Lock » dans sa mise à jour Android 15 avec One UI 7. Du côté de chez Samsung, ces informations n’ont pour le moment pas été confirmées.