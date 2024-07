Samsung laisse fuiter les fonds d’écran des Z Flip 6 et Z Fold 6, téléchargez-les ici

À quelques jours de leur présentation, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 donnent leurs fond d'écran officiels. Ils sont reconnaissables entre tous par le 6 stylisé qu'ils arborent.

Envi de crâner avec les fonds d’écran des futurs Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 ? Et bien c’est possible dès maintenant. Le site YTECHB a publié la nouvelle paterne utilisée par Samsung pour ses prochains smartphones pliables.

On distingue le chiffre 6 stylisé dans une forme abstraite. Ce fond d’écran est disponible en quatre coloris : bleu, vert, gris et jaune. Ceux-ci correspondent parfaitement avec quatre des sept livrées dont se parera le Galaxy Z Flip 6. Point bonus, elles sont en commun avec le Galaxy Z Flip 5, de quoi ne pas dénoter si vous avez déjà ce modèle.

Télécharger les images stockées sur ce Google Drive afin de disposer de la version non compressée en 1080 X 2638 pixels.

Il en va de même pour les fonds d’écran du Galaxy Z Fold 6. Là, on a droit à trois version en gris, bleu et rose. Ils viennent en deux versions pour les deux écrans de l’appareil. La définition est adaptée en 904 X 2314 et 1812 X 2176 pixels.

Comment changer de fond d’écran sur Android ?

Aller dans l’application Paramètres,

Choisissez Fond d’écran et Style,

Puis Autres fonds d’écran,

Sélectionnez Mes Photos,

Le répertoire Download s’affiche et dedans se trouvent les fonds d’écran téléchargés,

Sélectionnez-en un et définissez-le sur l’écran d’accueil, verrouillé ou les deux.

Comment changer de fond d’écran sur iPhone ?

Allez dans l’application Mes Fichiers

En fonction de votre navigateur, trouvez le fond d’écran dans Sur mon iPhone > Chrome pour Google Chrome ou iCloud Drive > Téléchargements pour Safari

Enregistrez-le via le menu supérieur indiqué par une flèche

Allez dans l’application Réglages et sélectionnez Fond d’écran puis Ajouter un fond d’écran

Là, allez dans la pastille Photos, votre nouveau fond d’écran s’y trouve, il ne reste qu’à le sélectionner et l’adapter aux dimensions de l’écran en dézoomant.