Menthe, Pêche, Rose, et plus encore : voici les couleurs attendues des Galaxy Z Fold 6 et Flip 6

Les prochains smartphones pliables de Samsung seront-ils tendance cet été ? Nous connaissons désormais leurs livrées, qui seront au nombre de sept pour le Z Flip 6 et de cinq pour le Z Fold 6, avec une nouveauté notable pour ce dernier.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ne vont pas tarder à faire leur apparition, puisqu’ils devraient être annoncés lors de la prochaine messe de Samsung, le Galaxy Unpacked 2024, le 10 juillet prochain. Pour patienter, les rumeurs et autres fuites nous donnent un avant-goût de ce que nous aurons entre les mains et surtout… sous les yeux.

En effet, @evleaks sur X.com (anciennement Twitter) a divulgué les coloris dans lesquels les deux smartphones seront déclinés. Le Z Flip 6 restera le plus chamarré du duo, puisqu’il sera disponible en Bleu, Menthe, Pêche et Jaune. Il pourra aussi être habillé en Noir artisanal, Ombre argentée et Blanc, trois teintes également proposées avec son grand frère, le Z Fold 6, qui disposera, en plus de cela, d’un ensemble Marine.

Alors que les prédécesseurs de ce dernier nous ont habitués à des tons plutôt neutres, le Z Fold 6 sera proposé en Rose. Bien entendu, sans images, il est encore difficile de savoir à quoi il ressemblera sous les projecteurs. On peut toutefois espérer que le rendu sera assez audacieux, histoire de rendre la gamme Z Fold un peu plus attrayante face à une concurrence désormais bien rodée.

Comme pour les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, toutes ces couleurs ne seront peut-être pas disponibles partout. Samsung se réserve traditionnellement quelques options pour sa propre boutique en ligne, et il y a fort à parier que les choses resteront ainsi pour la prochaine génération.

Des appareils dont on sait désormais bien des choses

La liste des couleurs de ces deux smartphones vient compléter celle déjà bien remplie de leurs caractéristiques techniques. Si les deux appareils seront propulsés par un Snapdragon 8 Gen 3 et bénéficieront d’une charnière améliorée, pour un rendu plus plat et une plus grande résistance à l’épreuve du temps (et des pliages répétés), ils suivront néanmoins deux chemins légèrement différents.

Le Galaxy Z Flip 6 devrait obtenir un écran externe plus imposant, et sera équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, d’une batterie de 4 000 mAh et d’une coque plus épaisse pour une meilleure durabilité. Le Z Fold 6, quant à lui, pourrait conserver les mêmes caméras que le Z Fold 5, et accueillir une nouvelle variante, peut-être haut de gamme, ou peut-être plus abordable, les rumeurs évoquant les deux.

Enfin, Samsung semble bien parti pour faire évoluer le design de ses deux smartphones pliables, avec des fuites suggérant des bords moins arrondis. Cela marquera-t-il la transition vers des appareils plus orientés vers l’IA, comme il est de rigueur en 2024 ? La réponse dans quelques semaines.