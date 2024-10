Samsung Galaxy S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, lequel est le meilleur en photo ?

En cette fin d’année, deux mastodontes sortent quasiment en même temps sur le segment milieu de gamme : le Samsung S24 FE et le Xiaomi 14T Pro. Deux configurations et styles différents, mais chacun promet des prouesses photographiques. Nous les avons donc confrontés en duel pour en avoir le cœur net.

Xiaomi 14T Pro et Samsung Galaxy S24 FE // Source : Omar Belkaab pour Frandroid

Le marché du milieu/haut de gamme est marqué en cette fin d’année par le lancement parallèle de deux mastodontes, le Xiaomi 14T Pro et le Samsung Galaxy S24 FE. Deux produits qui se positionnent sur le même segment de marché, avec un prix de départ de 749 euros pour le FE (8 Go + 128 Go) et 799 euros pour le 14T Pro (12 Go + 256 Go).

Les deux promettent des prestations haut de gamme, que ce soit en termes de performances, de style et surtout de photographie. Pour les différences de puissance, de conception et d’affichage, nous vous renvoyons aux tests du Galaxy S24 FE et du Xiaomi 14T Pro. Le 14T Pro se révèle plus puissant, avec un écran légèrement mieux calibré que celui du S24 FE, tout en offrant une dalle LTPO.

Nous allons donc ici nous concentrer sur le volet photographique de ces deux smartphones et lancer une comparaison en images.

Quelles différences de capteurs ?

Le Xiaomi 14T Pro propose trois capteurs photo à l’arrière et un capteur à l’avant. Il surpasse le S24 FE en ce qui concerne le téléobjectif avec 50 Mpx, contre 8 Mpx pour le S24 FE. De plus, le capteur principal de ce dernier offre un champ de vision légèrement moins large.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture en f/1,6 ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx en f/2,2 ;

Et enfin un téléobjectif de 50 Mpx en f/2,0.

Le Galaxy S24 FE affiche également trois blocs optiques :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx en f/1,8 ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx en f/2,2 ;

Le dernier capteur est un téléobjectif x3 de 8 Mpx en f/2,4.

Si Samsung propose un téléobjectif avec un zoom 3x, Xiaomi mise sur un zoom 2,6x. Nous avons donc ici deux configurations assez proches, où, plus que le matériel, ce sera probablement la qualité des algorithmes qui fera la grande différence.

Samsung S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, le grand-angle

Nous avons donc multiplié les clichés pris en même temps avec les deux mobiles afin d’avoir les mêmes conditions pour les comparaisons.

Premier point que nous remarquons : une colorimétrie trop sombre avec le S24 FE. Le cheval ci-dessous est bien blanc, et non grisâtre.

Le Samsung affiche un rendu un peu trop saturé, ce qui s’ajoute à des contrastes moins fins que ceux du 14T Pro. Cela influence le niveau de détail et le rendu des textures, comme les poils du cheval qui ressortent mieux sur le 14T Pro.

Le niveau de précision est globalement similaire, seul le niveau de lissage et son intensité diffèrent entre les deux appareils, offrant ainsi des résultats comparables.

Samsung Galaxy S24 Fe Xiaomi 14T Pro

Ces constats sont renforcés sur la prise de vue de bâtiments, particulièrement le léger déficit dans la gestion des zones surexposées du FE et les détails moins précis, ici sur les murs et les feuilles au premier plan.

Samsung Galaxy S24 FE Grand-angle Xiaomi 14T Pro Grand-angle

Qu’ils soient lointains ou proches, les détails sont bien rendus, mais ce qui fait la principale différence est la gestion du contraste et des zones lumineuses qui sont supérieurs chez Xiaomi.

Photos de nuit

De nuit, le Xiaomi 14T Pro démontre une belle maîtrise, nettement supérieure aux prestations du S24 FE. Cela se voit déjà à la netteté de l’image, où le FE laisse apparaître un bruit numérique très présent qui efface les détails. Le 14T Pro, en revanche, offre bien plus de précision dans les détails.

Samsung Galaxy S24 FE mode nuit Xiaomi 14T Pro mode nuit

Idem pour la gestion de la lumière : le Xiaomi la maîtrise beaucoup mieux, comme le montrent les éclairages des vitrines.

Encore une fois, le Xiaomi démontre une meilleure gestion des contrastes, plus précis et nuancés, permettant de mieux restituer les détails, là où le S24 FE reste approximatif, comme ici sur le toit de la canopée.

Enfin, la colorimétrie est plus fidèle à la réalité sur le Xiaomi, tandis que le S24 FE est en retrait avec un rendu plus pâle qu’il ne devrait l’être.

Samsung S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, le mode Portrait

Le mode portrait du capteur principal du Xiaomi 14T Pro fait du bon travail. Le détourage est propre, bien que légèrement imparfait. Cependant, il faut admettre que le Samsung S24 FE est bien plus précis dans cette action.

En observant la crinière du cheval, on remarque que celle prise avec le FE est plus détaillée, avec une meilleure distinction des mèches de poils, tandis que le 14T Pro a tendance à simplifier le travail en les lissant. L’effet bokeh est bien dosé dans les deux cas, avec une progressivité plus douce sur le FE.

Portrait Samsung Galaxy S24 FE Portrait Xiaomi 14T Pro

Le niveau de détail est bon dans les deux cas, avec un léger avantage pour Samsung, qui affiche un grain un peu plus fin. Toutefois, en termes de colorimétrie et de gestion des contrastes, c’est encore une fois Xiaomi qui tire son épingle du jeu.

Photos de nuit

De nuit, nous retrouvons les qualités et défauts observés en mode jour, avec toutefois un avantage pour Samsung en termes de luminosité des clichés.

Bien que ceux-ci soient plus lisibles, la colorimétrie en pâtit, apparaissant trop pâle, avec un effet brillant sur la peau qui n’est pas très esthétique. Le rendu est plus précis, mais moins naturel.

Portrait Samsung Galaxy S24 FE mode nuit Portrait Xiaomi 14T Pro mode nuit

Le Coréen conserve l’avantage dans la restitution des détails, grâce à un traitement numérique bien moins agressif sur les microdétails. Ajoutez à cela un détourage plus efficace et une progressivité plus douce sur l’effet bokeh.

Samsung S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, le téléobjectif

Le Galaxy S24 FE dispose d’un téléobjectif 3x, contre 2,6x pour le Xiaomi 14T Pro. Cependant, le capteur du premier n’est que de 8 Mpx, contre 50 Mpx pour le second.

Bien que le nombre de mégapixels ne fasse pas tout, il faut admettre que, dans ce cas, la différence de taille se fait ressentir.

Si, dans les deux cas, le niveau de perte est faible, le Xiaomi capture bien plus de détails et de microdétails. La texture des murs, les joints de carrelage ou encore l’acier rouillé du pont sont plus précis et agréables à l’œil.

Samsung Galaxy S24 FE Zoom 3x Xiaomi 14T Pro Zoom 2,6x

Comme avec le capteur principal, Xiaomi démontre une meilleure maîtrise des zones surexposées et une gestion des contrastes plus fine, ce qui manque au Samsung et accentue la différence de piqué entre les deux smartphones.

Ajoutez à cela un bruit numérique plus présent sur le Samsung, et ici la victoire revient clairement à Xiaomi.

Pour les deux smartphones, le passage au zoom 5x affiche un niveau de perte vraiment perceptible. La gestion de la lumière et des contrastes est très proche de celle du zoom téléobjectif dans les deux cas.

Samsung Galaxy S24 FE Zoom 5x Xiaomi 14T Pro Zoom 5x

Le bruit numérique s’invite également, plus prononcé, ce qui réduit le niveau de précision. Le 14T Pro remporte ce match d’une courte tête, uniquement grâce à sa gestion des contrastes plus fine, qui permet de mieux faire ressortir certains détails.

Les 50 Mpx du téléobjectif du Xiaomi 14T Pro offrent un zoom 10x qui reste exploitable dans de bonnes conditions de luminosité. Tant que vous ne zoomez pas dans l’image, l’illusion reste convaincante.

Samsung Galaxy S24 FE Zoom 10x Xiaomi 14T Pro Zoom 10x

Mais si vous le faites, le bruit numérique et le lissage deviennent évidents. Le fait de disposer d’un capteur plus performant permet à Xiaomi d’afficher plus de précision, aussi bien au niveau de la rambarde du pont que des inscriptions sur le panneau de signalisation.

Photos de nuit

De nuit, le téléobjectif du Xiaomi prend aussi facilement le dessus sur celui du S24 FE. Ce dernier affiche trop de bruit numérique, ce qui réduit de façon significative le niveau de détail.

Samsung Galaxy S24 FE mode nuit zoom 3x Xiaomi 14T Pro mode nuit zoom 2,6x

Le 14T Pro n’en est pas exempt, mais à des niveaux moindres. Sa très bonne gestion des contrastes permet de faire ressortir de beaux détails malgré tout.

Cela est flagrant au niveau de la Canopé, des surfaces en verre et des vélos. Nous avons également noté la capacité du 14T Pro à mieux gérer les halos de lumière, tout en offrant une colorimétrie assez naturelle, bien plus que celle du S24 FE, cela ne fait aucun doute.

Samsung S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, le capteur ultra grand-angle

Passons maintenant au mode ultra grand-angle qui, sur les deux produits, est basé sur des capteurs de 12 Mpx. Nous notons une colorimétrie plus naturelle chez Xiaomi et une meilleure gestion des contrastes.

Samsung Galaxy S24 FE Xiaomi 14T Pro

En revanche, le Samsung se révèle plus efficient dans la gestion des déformations inhérentes à l’ultra grand-angle.

Ici, le coréen démontre une bien meilleure maîtrise que XIaomi, qui est pourtant déjà de bon niveau. Mais là où le S24 FE enfonce le chinois, c’est dans le niveau de détail. Il est équivalent au centre, mais plus on s’en éloigne et plus le Xiaomi est en retrait avec un lissage excessif et un réel manque de précision. Observez les feuillages à gauche de l’image, c’est flagrant.

Photos de nuit

Si nous passons en mode nuit, la différence entre nos deux protagonistes est moins marquée. Ainsi, au centre de l’image, le Xiaomi l’emporte sur tous les points : colorimétrie, niveau de détail, précision et contrastes. Le Samsung est handicapé par un bruit numérique bien trop présent.

Samsung Galaxy S24 FE Xiaomi 14T Pro

Cependant, plus nous nous éloignons du centre, plus la tendance s’équilibre. Sur les bords, le S24 FE offre un rendu plus précis que le 14T Pro. En fait, le premier reste assez constant, tandis que le second voit ses performances chuter.

Samsung S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, le capteur selfie

Le capteur selfie de 10 Mpx (f/2,4) du S24 FE prend ici l’ascendant sur celui du 14T Pro (32 Mpx en f/2,0).

En effet, ce dernier est sujet à la surexposition dans des conditions de lumière trop vive, ce qui est dommage, car cela nuit à la fidélité de la colorimétrie.

Dans les zones moins éclairées, en revanche, la colorimétrie est plus fidèle avec le 14T Pro, notamment pour la carnation ou les couleurs des ampoules à l’arrière, qui apparaissent plus pâles chez Samsung. Le Coréen se distingue toutefois par un meilleur niveau de détail, ses 10 Mpx faisant mieux que les 32 Mpx du Xiaomi.

Le S24 FE évite un lissage excessif, à l’inverse du 14T Pro. Résultat : les poils de barbe sont plus faciles à distinguer avec le FE, et les pores de la peau sont bien présents et non gommés.

Selfie Samsung Galaxy S24 FE Selfie Xiaomi 14T Pro

En activant le mode portrait en selfie, Samsung l’emporte à nouveau, en capitalisant sur les qualités du mode selfie de base.

Selfie mode portrait Samsung Galaxy S24 FE Selfie mode portrait Xiaomi 14T Pro

Ajoutez à cela un détourage plus fin et précis, ainsi qu’un flou d’arrière-plan plus doux et progressif. Par exemple, l’arbre à l’arrière est mieux découpé et plus lisible sur le portrait réalisé avec le FE.

Photos de nuit

De nuit, le mode selfie du Xiaomi 14T Pro propose la colorimétrie la plus naturelle. Cela se ressent également au niveau de la carnation, là où le S24 FE, dans son appétit de lumière, a tendance à surexposer la peau et les zones réfléchissantes à l’arrière.

Selfie Samsung Galaxy S24 FE Selfie Xiaomi 14T Pro

En revanche, c’est le FE qui offre le plus de détails et un meilleur rendu des textures.

Le mode portrait, en utilisant la caméra selfie, présente des résultats similaires aux clichés précédemment observés. Même qualité et mêmes défauts, avec un petit avantage pour Samsung en ce qui concerne le détourage.

Selfie mode portrait Samsung Galaxy S24 FE Selfie mode portrait Xiaomi 14T Pro

Si le FE exagère avec la surexposition des zones lumineuses, cela lui permet tout de même de capter plus de détails et de mieux rendre les textures, notamment sur la casquette tressée portée par le testeur.

Samsung Galaxy S24 FE ou Xiaomi 14T Pro, lequel acheter ?

Le Samsung S24 FE est un produit équilibré qui propose des prestations photo dans la moyenne supérieure, mais pas au-delà.

Son téléobjectif de seulement 8 Mpx manque de piqué, et sa tendance globale à mal gérer la surexposition et à offrir des contrastes peu subtils n’aide pas les détails à ressortir.

De plus, il a tendance à facilement générer du bruit numérique. Si ce produit était sorti cet été, il aurait été dans la bonne moyenne, mais depuis, la concurrence n’est pas restée inactive, et même Realme, avec son GT 6, a fait de gros progrès en photographie.

Le Xiaomi se démarque grâce à une meilleure gestion des contrastes, plus fine, qui favorise les microdétails. Le téléobjectif de 50 Mpx peut faire des miracles, et globalement, il offre un meilleur piqué que le FE, ainsi qu’une colorimétrie plus naturelle.

En mode nuit, le 14T Pro présente des clichés de meilleure qualité, avec des détails plus précis, un meilleur rendu des textures, et une colorimétrie plus fidèle. Même la gestion des sources lumineuses est plus douce chez Xiaomi.

Lancé à 799 euros, le Xiaomi 14T Pro est 50 euros plus cher que le Samsung Galaxy S24 FE. Cependant, ce dernier n’est livré qu’avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage, contre 12 Go et 256 Go pour le 14T Pro.

De plus, le Xiaomi profite d’une offre de lancement très agressive, et il est facile de le trouver à 100 à 150 euros de moins que son prix officiel.

Le Samsung reste donc plus cher et qu’il s’agisse des performances ou de la photographie, le Xiaomi 14T Pro affiche un rapport qualité/prix plus intéressant.