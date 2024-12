Samsung One UI 7 : les Galaxy Buds plus faciles à contrôler

La dernière version bêta de One UI 7.0, déployée hier sur les Galaxy S24 dans certains pays, apporte des améliorations pour les utilisateurs de Galaxy Buds, les écouteurs de Samsung. Le widget du lecteur multimédia intègre désormais des contrôles directs pour les écouteurs sans fil de Samsung, offrant une expérience plus fluide et intuitive.

Samsung vient d’annoncer le déploiement de la version bêta de la surcouche logicielle One UI 7.0 pour certains de ses smartphones, notamment les Galaxy S24 (les autres suivront) et uniquement pour quelques pays. Pour le moment, la France n’est pas concernée et nous ne savons pas quand nous pourrons accéder à cette version bêta. Cela semble une question de semaine car la version définitive sera officiellement disponible au même moment que la présentation des smartphones Galaxy S25 qui est prévue fin janvier. Toujours est-il que One UI 7.0, outre ses fonctions d’intelligence artificielle plus complètes et plus poussées, permet plusieurs choses intéressantes coté audio.

Des fonctions rapidement accessibles

Ainsi, le widget multimédia du panneau rapide de One UI 7.0 s’enrichit d’une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs. En effet, une nouvelle icône Galaxy Buds, placée dans le coin inférieur droit du widget, permet d’accéder instantanément aux paramètres des écouteurs. Cette interface dédiée regroupe l’ensemble des commandes essentielles, permettant aux utilisateurs de gérer leurs écouteurs sans avoir à naviguer entre différentes applications.

L’interface propose alors un éventail complet de contrôles, dont l’affichage du niveau de batterie, le réglage du volume, et la gestion de la réduction active du bruit. Pour cette dernière, il est possible de sélectionner l’un des modes : désactivé, son ambiant, adaptatif et réduction active du bruit. Un curseur permet également d’ajuster finement le niveau de réduction sonore selon les préférences de l’utilisateur.

Bref, on se retrouve ainsi à disposer de toutes les fonctions ou presque qui sont accessibles habituellement dans l’application, et ce, directement au niveau du widget donc beaucoup plus rapidement.

Des fonctionnalités audio avancées

Au-delà des contrôles basiques, Samsung a intégré des fonctionnalités audio plus sophistiquées. Le support du son spatial 360 Audio et l’accès à l’égaliseur permettent aux utilisateurs d’affiner leur expérience d’écoute selon leurs préférences. L’interface affiche également le nom de l’application en cours d’utilisation, facilitant la gestion des sources audio.

Attention cependant, il semble que cette nouvelle fonctionnalité présente quelques limitations. Actuellement, seuls les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro peuvent bénéficier de cette intégration. Les modèles plus anciens, notamment les Galaxy Buds FE, ne sont pas compatibles avec ces nouveaux moyens contrôles. Samsung n’a pas encore communiqué sur une éventuelle extension de la compatibilité aux modèles antérieurs dans les futures versions de la bêta de One UI 7.0.

Rappelons que la version bêta est disponible en Allemagne, en Inde, en Corée, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir du 5 décembre. En plus, il faut être inscrit au programme Samsung Members pour en profiter et donc disposer d’un smartphone de la série Galaxy S24.