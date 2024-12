One UI 7.0 : une fonctionnalité cachée permet de filtrer les réseaux Wi-Fi

Samsung a discrètement intégré une nouvelle fonction particulièrement utile dans One UI 7.0, sa dernière interface utilisateur. Cette fonctionnalité, absente du changelog officiel, permet aux utilisateurs de filtrer les réseaux Wi-Fi disponibles selon différents critères.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de smartphones Samsung qui basculeront bientôt sur la nouvelle version One UI 7.0, Samsung a inclus une fonctionnalité qui vous permet de personnaliser vos paramètres Wi-Fi. Cette option avancée de filtrage offre la possibilité de n’afficher que certains types de réseaux Wi-Fi, simplifiant ainsi la recherche d’une connexion adaptée à ses besoins. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir de ne voir que les réseaux sécurisés ou uniquement les réseaux Wi-Fi 6.

Pour accéder à cette fonction cachée, il faut suivre un chemin spécifique dans les paramètres : « Paramètres > Connexions > Wi-Fi > Plus d’options > Wi-Fi intelligent ». Ensuite, il faut appuyer plusieurs fois sur le numéro de version du Wi-Fi intelligent jusqu’à l’apparition du menu « Connectivity Labs ». La dernière étape consiste à activer l’option « Utiliser le menu de filtrage ».

One UI 7.0 vous laisse filtrer le Wi-Fi

Les filtres disponibles sont nombreux et variés :

Open (réseaux ouverts)

Secured (réseaux sécurisés)

2 GHz, 5 GHz, 6 GHz (bandes de fréquence)

Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 (normes Wi-Fi)

Il est important de noter que tous ces filtres ne seront pas disponibles sur tous les appareils. Les options de filtrage dépendent des spécifications Wi-Fi de chaque smartphone ou tablette Galaxy. Ainsi, les appareils plus anciens n’auront par exemple pas accès aux filtres 6 GHz, Wi-Fi 6E et Wi-Fi 7, tandis que les modèles plus récents comme le Galaxy S24 Ultra bénéficieront de toutes les options.

Samsung est actuellement en plein déploiement de la deuxième bêta de One UI 7.0, qui apporte une série d’améliorations. Parmi elles, des optimisations du Game Booster, la suppression du filigrane « Secured by Knox » et divers ajustements du panneau rapide.