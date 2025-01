One UI 7 : l’une des meilleures applications Samsung est désormais disponible pour tous

Samsung s’apprête à opérer un changement majeur dans sa stratégie de personnalisation en déployant mondialement son application Good Lock avec la sortie de One UI 7.

Tyrant’s Blessing via Good Lock // Source : ElR – Frandroid

Il aura fallu attendre près de 10 ans pour que l’application Good Lock de Samsung soit disponible pour tous. Jusqu’à présent, Samsung avait opté pour une disponibilité régionale limitée de l’application, ce qui fermait la porte à de nombreux utilisateurs en quête d’options de personnalisation avancées sur leurs smartphones Galaxy.

Auparavant limitée à certains marchés et exclusivement disponible sur le Galaxy Store, Good Lock sera bientôt accessible à la fois via le Galaxy Store et le Google Play Store, et cela, dans le monde entier. Cette expansion s’accompagne d’une refonte complète de l’interface de Good Lock, mettant l’accent sur une meilleure accessibilité. Un nouvel onglet « Ma Page » simplifiera la gestion des différents paramètres de Good Lock, tandis qu’un système de filtres innovant aidera les utilisateurs à naviguer rapidement parmi les fonctionnalités spécifiques des modules.

Samsung apporte des changements à Good Lock pour l’occasion

Parmi les ajouts notables aux capacités de Good Lock dans One UI 7 (Android 15) figure une personnalisation améliorée de l’écran d’accueil via le module Home Up. Les utilisateurs pourront placer librement les icônes et les widgets sans contrainte de grille, personnaliser l’apparence des dossiers et modifier les animations des gestes d’accueil. Le module Camera Assistant recevra également une mise à niveau, introduisant la sauvegarde directe de vidéos vers des périphériques de stockage USB-C externes.

L’annonce a été faite via le forum communautaire coréen de Samsung, où un membre de l’équipe Good Lock a détaillé les changements à venir. Le message a confirmé que le déploiement mondial coïncidera avec la sortie officielle de One UI 7, dont la sortie de la version bêta est prévue pour février 2025.

« Cette expansion est une réponse directe aux retours de nos utilisateurs », a déclaré un représentant de Samsung. « En rendant Good Lock disponible mondialement et plus accessible, nous permettons à plus d’utilisateurs Galaxy de personnaliser leurs appareils exactement comme ils le souhaitent ».

Ce qui est bien avec Good Lock, c’est qu’elle permet des modifications assez poussées de l’interface utilisateur sans nécessiter d’accès root ou de modifications complexes. Cela en fait donc un outil précieux pour les utilisateurs souhaitant personnaliser leurs appareils Galaxy.

Bien que les dates de sortie précises n’aient pas été annoncées, la disponibilité élargie devrait être déployée avec One UI 7, en commençant par la série Galaxy S24 et s’étendant progressivement aux autres appareils éligibles.