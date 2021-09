Samsung Good Lock est disponible en France sur les smartphones Galaxy. Cette application de personnalisation propose à la fois de changer le look de votre interface, mais aussi de la rendre plus pratique.

Au départ uniquement disponible en Corée, l’application Good Lock est parvenue à se frayer un chemin jusqu’à nos smartphones Galaxy en France. Cette application permet de pousser la personnalisation un peu plus loin que ce qu’offre One UI. Good Lock étant une application dédiée aux smartphones Samsung, elle est uniquement disponible sur le Galaxy Store.

Plus qu’une application classique, Good Lock est en réalité un agrégateur d’applications de personnalisation. Son menu principal vous propose ainsi de télécharger diverses applications en vous les présentant brièvement. À chaque fois que vous cliquerez, vous vous retrouverez sur le Galaxy Store à devoir confirmer le téléchargement.

Chose amusante en termes d’interface, chaque application installée change l’interface de Good Lock. Pour chaque application installée, en lieu et place de la courte description, on aperçoit des pictogrammes animés qui résument visuellement ce qu’elle permet d’accomplir.

Nous vous proposons un rapide tour d’horizon des différentes options offertes par Good Lock afin d’y voir plus clair. Nous les avons réunies en deux catégories : visuelles et fonctionnelles.

Good Lock = Good look

Good Lock rassemble une tripotée d’applications de personnalisation qui touchent essentiellement au visuel. Vous avez par exemple LockStar qui permet de modifier l’agencement de son écran de verrouillage, voire d’y rajouter des raccourcis.

LockStar ClockFace

QuickStar vous propose de styliser votre panneau de raccourcis, de choisir sa couleur, la taille de certains éléments ou l’emplacement de l’horloge en haut de votre smartphone par exemple.

En parlant d’horloge, ClockFace lui est entièrement dédiée, puisque cette application permet de personnaliser à fond l’aspect de votre précieuse trotteuse, que ce soit sur l’écran de verrouillage ou en Always on Display. On peut par exemple y ajouter des éléments fantaisistes, ou trouver une interface davantage à son goût.

Explosion de couleurs

Attention aux allergiques aux couleurs vives, car Keys Cafe se propose pour sa part de personnaliser votre clavier de fond en comble. Vous avez par exemple la possibilité de changer la couleur de votre lettre P et de l’agrandir démesurément, car c’est votre touche préférée.

KeysCafe Wonderland

Plus intéressant encore, Keys Cafe permet de changer les raccourcis pour les claviers dédiés aux symboles. Cela peut être pratique si l’on écrit toute la journée sur son smartphone pour le travail par exemple.

Wonderland fera fondre votre petit cœur tout mou en vous invitant à télécharger des fonds d’écran animés. Theme Park pour sa part est à réserver à ceux et celles qui aiment personnaliser à fond leur smartphone, puisque cette appli invite à créer des thèmes de couleur pour l’interface, où l’on peut modifier jusqu’au plus petit élément d’interface comme la couleur des icônes dans la barre de volume sonore.

Mieux maitriser votre téléphone Samsung

Ça y est, vous avez davantage pimpé votre smartphone Galaxy que XZibit l’aurait fait d’une une vieille voiture (oui j’ai des références de boomer). Maintenant, il est temps de gagner en contrôle sur votre nouveau bolide.

Et pour ça, Samsung Good Lock contient un bon nombre d’applications qui vous autoriseront à bidouiller en profondeur les réglages de votre Galaxy. Là, à chaque application son objectif bien précis.

Nice Catch One Hand Operation + EdgeTouch

MultiStar donne accès à davantage de réglages en multiscreen ; Navstar offre des réglages plus fins de la navigation par geste ; HomeUp s’intéresse pour sa part à l’écran d’accueil ; NotiStar permet de fouiller dans ses notifications à l’aide d’un mot clé et Routines + vous fait créer des routines bien pratiques. Vous pouvez par exemple décider qu’appuyer deux fois sur le bouton de verrouillage lorsque vous êtes chez vous lance votre application de télévision favorite plutôt que l’appareil photo.

Se faciliter la vie

Certaines applications au sein de GoodLock vous font accéder à un niveau de contrôle encore supérieur. On peut par exemple y décider de voir quelles applications ont déclenché des vibrations et à quel moment grâce à Nice Catch. One Hand Operation + renforce quant à elle l’utilisation à une main. Edge Touch est un outil pratique pour les écrans incurvés, puisqu’il permet de réduire la zone latérale sensible au tactile.

Enfin, Sound Assistant est à conseiller à tous les audiophiles, puisqu’il est possible d’y personnaliser le volume de chaque application, parmi d’autres fonctions intéressantes.