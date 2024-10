Ce vidéoprojecteur atypique à -30 % pivote pour projeter au plafond en Full HD

Le BenQ GV31 est un modèle original pouvant pivoter vers le plafond, idéal pour regarder vos programmes au lit. Le son est également très bon pour un vidéoprojecteur. On le trouve en ce moment à 449 euros au lieu de 649 euros au lancement.

Le vidéoprojecteur BenQ GV31 // Source : BenQ

Pour regarder vos films et séries, même jouer aux jeux vidéo sur une taille supérieure à celle d’un écran de TV, la solution est indéniablement le vidéoprojecteur. Le BenQ GV31 fait partie des modèles les plus polyvalents puisqu’il pivote vers le plafond, peut fonctionner sur batterie, est livré avec un dongle pour avoir une interface Android TV. Et, surtout, les 200 euros de réduction en ce moment font bien plaisir.

Trois bonnes raisons de se faire plaisir avec le BenQ GV31

3h d’autonomie sur batterie (pas assez pour Oppenheimer)

Le dongle USB avec la majorité des services de streaming

Le fait de pouvoir le faire pivoter au plafond, un sacré confort

Lors de sa sortie, le BenQ GV31 coûtait 649 euros. Un bon prix pour ce vidéoprojecteur qui peut en plus devenir une enceinte Bluetooth. Mais, en ce moment, chez Boulanger, il est accessible à 449 euros et c’est super tentant.

Un vidéoprojecteur compact, idéal pour le divertissement mobile

Le BenQ GV31 est un vidéoprojecteur portable Full HD conçu pour être utilisé à la maison, mais pas que. Avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels, il promet une image claire et détaillée même dans des environnements à la lumière modérée. Sa luminosité de 300 ANSI lumens suffit pour une utilisation en intérieur, bien qu’elle puisse limiter la visibilité dans des pièces très éclairées. L’autonomie de trois heures permet de regarder un film complet sans besoin de branchement, ce qui en fait un compagnon idéal pour les cinéphiles nomades.

Un autre point fort de cet appareil réside dans son système audio 2.1 intégré de 16 watts, composé de deux tweeters et d’un woofer, offrant un son surprenant pour un appareil de cette taille. Le BenQ GV31 se distingue aussi par l’intégration d’Android TV, permettant un accès direct à des applications de streaming telles que Netflix, YouTube ou Amazon Prime Video. Attention toutefois, ce n’est pas intégré nativement, mais via un dongle à brancher sur l’appareil, mais c’est tout aussi simple et pratique. Cette caractéristique, couplée à une connectivité étendue (Wi-Fi, Bluetooth), renforce ce côté « divertissement nomade ».

Quel bonheur de regarder un film allonger dans son lit

Le BenQ GV31 bénéficie d’un design plutôt ingénieux. Il ressemble à une enceinte Bluetooth toute ronde, certes plus grande qu’un Echo Dot, que vous pouvez faire pivoter à la verticale pour que l’image soit projetée au plafond. Cette flexibilité, associée à un support magnétique, permet de projeter l’image sous différents angles sans nécessiter de multiples ajustements. Donc, vous pouvez facilement l’emmener en vacances ou toute sorte de déplacement pour en profiter partout.

Cependant, sa luminosité de 300 ANSI lumens reste en deçà des attentes pour une utilisation en plein jour ou dans des pièces très éclairées. En comparaison avec des modèles comme l’XGIMI MoGo 2 Pro, qui offre une luminosité légèrement supérieure pour un prix similaire, le BenQ GV31 reste malgré tout compétitif grâce à son design vraiment atypique. Donc du son de qualité, une image Full HD satisfaisante, mais quelques faiblesses dans les lieux trop éclairés.

Sachez que le BenQ GV31 fait partie de notre top des meilleurs vidéoprojecteurs recensés dans notre guide dédié. Si jamais vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même et profitez-en pour découvrir d’autres modèles qui pourraient vous taper dans l’Å“il.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.