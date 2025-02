Attention, le Galaxy S24 Ultra détruit les vêtements

Le Galaxy S24 Ultra est au coeur d’une série de « plaintes ». Il serait la cause de bon nombre de troues dans les pantalons de ses propriétaires.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Meilleur smartphone haut de gamme de 2024, le S24 Ultra est un coup de maître de la part de Samsung. C’est lui qui a popularisé l’intelligence artificielle avec Galaxy AI en tête de proue. Puissant, complet et avec une photo très léchée, il s’est très bien vendu, comptant pour 52 % des ventes des Galaxy S24, toutes versions confondues.

Mais s’il y a bien un aspect qui a toujours clivé, c’est son design très « brique » avec ses angles abrupts. Ce sont eux qui sont au coeur de la tourmente aujourd’hui puisque des utilisateurs se plaignent des troues qu’il a causé à leurs poches de pantalon.

Source : Xenonoir, o4uXv0 et partyhat-red sur Reddit

Anguleux, grand et lourd, le combo parfait

Fort de ses 6,8 pouces de diagonale, il s’agit d’un très grand téléphone et lourd, qui plus est. Avec 232 grammes, il pèse même lorsqu’il est rangé. Les angles acérés additionnés à la traction de ce poids forment le parfait outil pour trouer les poches à la longue.

Je suis le premier à ne pas apprécier ces angles qui piquent la paume de la main, mais il faut croire qu’il est donc capable de faire des dégâts plus importants, comme le rapporte sur Reddit partyhat-red ou encore Kitchen-Training2037. Les témoignages ne sont pas encore légion, mais les photos parlent d’elles-même.

Cela reste à prendre avec humour puisqu’on imagine mal une class-action contre Samsung pour une quelconque prise en charge. Disons surtout que l’on est ravi de voir que le constructeur a enfin daigné arrondir les angles avec le Galaxy S25 Ultra.

