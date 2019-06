La prochaine mise à jour du Galaxy S9 apportera au smartphone de la génération précédente l’une des fonctionnalités photo de la génération actuelle, le Galaxy S10 : le fameux mode nuit.

Samsung a souvent été critiqué pour sa lenteur à proposer les mises à jour importantes sur ses smartphones, en prime de ne pas forcément offrir de nouveautés logicielles à ses produits une fois ces derniers disponibles sur le marché.

Avec One UI, le constructeur coréen a montré qu’il voulait s’améliorer sur cet aspect. Et alors que les Galaxy S10 profitent depuis quelques temps maintenant d’un mode nuit performant, ils ne seront pas les seuls.

Mode photo de nuit sur les Galaxy S9

Comme nous l’apprend SamMobile, la mise à jour de sécurité de juin n’arrive pas seule sur les Galaxy S9 et Galaxy S9+. Elle apporte également le fameux mode nuit à la génération précédente du constructeur.

Comme sur le S10, ce dernier se base sur un temps d’exposition plus long et des algorithmes afin de capturer plus de lumière et réaliser de meilleurs clichés. Le site le juge « aussi satisfaisant que sur le S10 ». De toute évidence, le Galaxy Note 9 devrait également en profiter.

La mise à jour est en cours de déploiement. Vous pourrez retrouver le mode directement dans l’application photo de votre smartphone, sans autre subtilité.