À peine sortie, la Samsung Galaxy Tab S10 Plus est 310 € moins chère, accessoires offerts en prime

Le mois dernier, le géant sud-coréen Samsung s’est enfin décidé à dévoiler ses nouvelles tablettes haut de gamme, avec sa série des Galaxy Tab S10. À l’ordre du jour, une fiche technique des plus séduisantes (MediaTek Dimensity 9300+, écran Dynamic Amoled 2x de 12,4 pouces, 120 Hz et compatible HDR10+, IP68), mais surtout l’arrivée de Galaxy AI sur la gamme. Une tablette premium lancée à un prix à sa hauteur, mais qui profite d’une belle réduction de 310 euros.

Les 3 points forts de la Galaxy Tab S10 Plus

L’IA de Samsung enfin sur tablette, Galaxy AI

Une dalle Dynamic Amoled 2X de 12,4 pouces

Une puce Dimensity 9300+ de MediaTek

Au lieu de 1 149 euros, la Galaxy Tab S10 Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 839 euros chez Boulanger, grâce une remise de 210 euros en rejoignant gratuitement le Club FidĂ©litĂ© et 100 euros de bonus reprise. Cerise sur le gâteau, il y a mĂŞme un clavier et des Galaxy Buds3 offerts via ODR.

Notez qu’on trouve globalement la mĂŞme offre pour la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra chez Boulanger.

Une tablette de haut rang

La tablette Galaxy Tab 10S Plus est l’un des derniers modèles des plus haut de gamme du constructeur sud-coréen. Elle n’a pourtant pas grand-chose à envier à sa grande sœur, la Galaxy Tab 10S Ultra, version ultime à ce jour, puisque les différences sont minimes. On se retrouve ainsi avec une tablette au design des plus premium, avec des tranches plates toujours aussi agréables en main et des finitions magnifiquement soignées. Le tout prend forme dans un châssis en aluminium renforcé qui assure un sentiment de robustesse. Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un bel objet. À cela s’ajoute une certification IP68 – autrement dit, la tablette peut résister à la poussière et à l’eau (dans certaines conditions) –, ne faisant que renforcer l’aspect élitiste du produit.

Sur la face avant, la tablette arbore une dalle Dynamic Amoled 2X de 12,4 pouces du bel effet. Compatible HDR10+ et doté d’un taux de rafraichissement pouvant atteindre 120 Hz, l’affichage de la Galaxy Tab S10 Plus offre une fluidité exemplaire. La qualité d’image est bien évidemment excellente, avec des noirs profonds et des couleurs vives, en plus de détails riches et d’une belle luminosité, ce qui en fait un appareil de choix pour les créatrices et créateurs en quête d’une tablette de haut rang. D’autant plus qu’elle est fournie avec le stylet de la marque, le fameux S Pen, toujours aussi réactif et pratique.

Une bĂŞte de puissance dopĂ©e Ă l’IA

Alimentée par une puce Dimensity 9300+, un SoC haut de gamme de MediaTek, la Galaxy Tab S10 Plus répondra aux attentes des utilisateurs exigeants en matière de puissance. La tablette gère haut la main les applications lourdes et multitâches, que ce soit pour la création graphique, le montage vidéo ou le travail bureautique. Quant à l’autonomie, pas d’inquiétude, la Galaxy Tab S10 Plus de Samsung profite d’une batterie de 11 200 mAh, de quoi en profiter durant de longues heures. Et si elle n’est pas suffisante, bonne nouvelle, la charge rapide est de la partie.

Mais la vraie nouveautĂ© de cette sĂ©rie est sans aucun doute l’arrivĂ©e de Galaxy AI. En plus de s’adapter aux habitudes de l’utilisateur pour optimiser l’efficacitĂ©, la fluiditĂ© et la rĂ©activitĂ© de la tablette dans diverses situations, l’arrivĂ©e de l’intelligence artificielle implique l’ajout de plusieurs fonctionnalitĂ©s notables Ă l’appareil. On peut notamment citer l’Assistant Note, Assistant Maths, ainsi que diffĂ©rents outils de retouche photo.

Et, toujours dans un souci de fluidité, Galaxy AI peut être lancé directement depuis la touche étoilée du clavier Book Cover, offert avec la tablette pour le moment.

