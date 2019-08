Absente de la dernière conférence du constructeur coréen, l’enceinte intelligente de Samsung, le Galaxy Home, ne serait pas pour autant abandonnée et devrait bel et bien arriver un jour ou l’autre.

Annoncée en août 2018 par Samsung, le Galaxy Home se présentait comme le nouveau concurrent aux Google Home, Amazon Echo et surtout Apple HomePod dans le monde des enceintes connectées. Conçue avec AKG (dont Samsung est propriétaire) et intégrant le controversé Bixby, cette enceinte se fait toujours attendre et un événement nous a fait craindre le pire.

Lors de la conférence Galaxy Unpacked, elle n’a jamais été évoquée par les différents intervenants. Après un report de sa date de sortie, on s’est vite demandé si Samsung n’avait tout simplement pas décidé de tuer dans l’œuf son projet. Il semble que non puisque la marque est toujours en train de préparer son arrivée.

Régler les derniers désagréments

Dans un mail envoyé à The Verge, Samsung a mis fin aux rumeurs d’une potentielle mort du projet :

Nous continuons d’affiner et d’améliorer le Galaxy Home avant son lancement et nous avons hâte de partager plus avec les fans de la gamme Galaxy bientôt !

Rien ne précise ce que « bientôt » veut dire mais il reste de l’espoir pour l’enceinte connectée coréenne qui pourrait donc avoir l’occasion d’intégrer le salon de certaines personnes d’ici quelques mois.

Mais alors, pourquoi la retarder autant, Samsung et AKG ont-ils du mal à gérer l’intégration d’un son à 360° ? Bixby ferait-il des siennes ? Samsung tenterait-il une nouvelle configuration de son enceinte pour mieux se démarquer dans un marché bien dominé par Google, Amazon et un peu Apple ? Rien n’est sûr.

En mai dernier, Samsung avait d’ailleurs reçu la certification FCC pour une enceinte connectée plus petite qui pourrait être un Galaxy Home Mini.

La firme coréenne semble encore avoir de l’espoir pour son produit, il ne reste plus qu’à attendre et découvrir si le Galaxy Home pourra un jour ou non arriver chez nous.