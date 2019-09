Samsung prépare un smartphone pliable dans le sens de la longueur. Celui-ci serait plus fin que le Galaxy Fold, plus compact et coûterait moins cher.

Le Galaxy Fold revu et corrigé va très bientôt être annoncé, mais ce n’est pas le seul modèle de smartphone pliable sur lequel travaille Samsung. Entre autres projets, le géant sud-coréen nourrit l’ambition de proposer un appareil qui se plie dans la longueur, un peu comme un téléphone à clapet. Et c’est justement celui-ci qui revient sur le devant de la scène avec de nouvelles informations à son sujet.

Bloomberg a en effet pu en apprendre davantage par le biais de sources bien informées sur le développement du produit. Ainsi, la première chose intéressante à savoir, c’est que ce nouveau smartphone pliable serait plus abordable que le Galaxy Fold annoncé en France à 2020 euros, du moins dans sa toute première version.

En ce qui concerne la conception, les sources de Bloomberg affirment que le smartphone sera plus fin et qu’il adoptera un format carré une fois replié pour être facilement transportable dans la poche. À l’arrière, on aurait droit à deux capteurs photo.

Trou dans l’écran

Concernant l’écran, deux choses sont à retenir : d’une part, il aurait un poinçon au sommet de la zone d’affichage à l’instar de ce que proposent les Galaxy Note 10 et Note 10+. D’autre part, il faudrait compter sur une diagonale de 6,7 pouces quand le smartphone est déployé.

À titre de comparaison, le Galaxy Fold déployé a une diagonale de 7,3 pouces qui lui donne l’aspect d’une tablette. Ainsi, ce nouveau smartphone pliable offrirait une prise en main plus proche de celle d’un téléphone traditionnel. Samsung aurait prévu une sortie en 2020.

