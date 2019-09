Le Galaxy A70s, premier smartphone Samsung doté du capteur photo GW1 de 64 mégapixels, devrait être officialisé en Inde d’ici à quelques semaines.

Début mai 2019, Samsung avait été le premier constructeur à dévoiler un capteur photo pour smartphone de 64 mégapixels. Pourtant, ce ne fut pas le premier à commercialiser des smartphones dotés de cet ISOCELL Bright GW1. Le Realme XT et le Redmi Note 8 Pro lui ont grillé la priorité fin août. Mais le conglomérat coréen compte bientôt s’aventurer dans le jeu avec son Samsung Galaxy A70s.

Le Galaxy A70s se distingue de son jeune prédécesseur, le Galaxy A70 d’avril, par ce capteur de 64 mégapixels monté dans le triple appareil photo arrière. Le Galaxy A70 se contentait de deux fois moins, à 32 MP. À part cela, les différences entre ces deux modèles de milieu de gamme sont franchement minimes.

À par le capteur photo, les différences avec le Galaxy A70 sont minimes

La batterie est presque la même (4 400 mAh contre 4 500 mAh), alors que l’on espérait en voir une plus imposante de 5 000 mAh. Le SoC est toujours un Snapdragon 675, et le large écran garde ses mensurations de 6,7 pouces. Pas de grands changements attendus non plus au niveau du design, les dimensions restant scrupuleusement inchangées.

Côté date de lancement, la presse indienne évoque une commercialisation en Inde d’ici à la fin du mois, pour un prix de départ d’environ 33 000 roupies (425 euros HT).