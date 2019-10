La nouvelle interface de Samsung, One UI 2.0, ajoute deux options supplémentaires à la reconnaissance faciale permettant d'améliorer le système de déverrouillage des smartphones.

La reconnaissance faciale sur les appareils Samsung n’est pas la solution de déverrouillage la plus sécurisée qui soit. Et pour cause, la marque sud-coréenne n’intègre pas la bardée de capteurs frontaux nécessaires pour offrir à la Face ID. La nouvelle interface One UI 2.0 pourrait cependant améliorer un tantinet les choses.

One UI 2.0 est la mise à jour basée sur Android 10 de l’interface maison de Samsung dont le programme bêta s’est récemment lancé sur les Galaxy S10, S10+, S10e et S10 5G. Et justement, à cette occasion, la reconnaissance faciale semble avoir droit à quelques améliorations comme le montrent des captures d’écran partagées par le site SamMobile.

Deux nouvelles fonctions

On aperçoit en effet deux nouvelles options dans les paramètres de la reconnaissance faciale. La première consiste à ajouter une nouvelle apparence. Cette solution de déverrouillage n’étant pas la plus fiable du marché, elle n’est en effet pas forcément en mesure de reconnaître un utilisateur qui se laisserait pousser la barbe après avoir enregistré son visage imberbe, par exemple. Avec One UI 2.0, il serait donc possible de sauvegarder une « version » alternative de votre visage pour éviter les désagréments.

L’autre option qui vient s’ajouter sert à activer la reconnaissance faciale uniquement si l’utilisateur a les yeux ouverts. À la rédaction de FrAndroid, nous n’avons pas encore pu découvrir ces nouveautés, car nous n’avons pas encore reçu la bêta de One UI 2.0.