Plus d'un an après la présentation du Galaxy Home, et alors qu'on est toujours sans nouvelles de l'enceinte connectée de Samsung, le constructeur coréen a dévoilé sa petite sœur, logiquement baptisée Samsung Galaxy Home Mini.

Il y a plus d’un an, Samsung profitait de la présentation du Galaxy Note 9 pour dévoiler sa propre enceinte connectée, concurrente des Google Home ou Apple HomePod, le Galaxy Home. Un an plus tard, l’enceinte n’est toujours pas sortie dans le commerce, mais le constructeur coréen a déjà dévoilé une version plus compacte, logiquement baptisée Samsung Galaxy Home Mini.

Cette nouvelle enceinte connectée a ainsi été montrée publiquement pour la première fois lors de la Samsung Developer Conference qui se déroule en ce moment à San José, en Californie, après une vague de bêta test en Corée, comme le signale le site SamMobile.

Le site spécialisé dans l’actualité de Samsung a ainsi eu l’occasion de filmer la petite enceinte en action. On peut découvrir un haut-parleur assez volumineux, davantage en tous cas que le Google Nest Mini, qui fonctionne avec l’assistant vocal Bixby de Samsung pour lancer des playlists Spotify ou pour trouver un restaurant et réserver une table. Surtout, l’assistant vocal semble bien fonctionner et pouvoir discuter en anglais avec l’utilisateur.

Pour l’heure, on ignore encore tout d’une éventuelle date de lancement ou du potentiel prix du Samsung Galaxy Home Mini. Il faut dire que son grand frère, le Galaxy Home, n’a toujours pas été lancé par Samsung, près de quinze mois après son officialisation. Interrogé par SamMobile quant au devenir de l’enceinte, Samsung est cependant resté confiant :

L’enceinte connectée joue un rôle primordial dans la vision de Samsung pour simplifier et rendre la vie plus simple grâce à l’Internet des objets. Grâce à un bêta test des Galaxy Home et Galaxy Home Mini, nous avons obtenu des retours importants de la part des consommateurs et nous sommes en train d’évaluer ces résultats. Nous avons hâte de partager davantage d’informations sur la disponibilité du produit prochainement.

Si la réponse du constructeur coréen peut paraître vide, il faut retenir qu’il n’a pas l’intention d’abandonner son enceinte. Surtout, Samsung semble bel et bien prêt à donner de nouvelles informations à court terme. On espère simplement qu’il ne faudra pas patienter un an de plus avant de pouvoir trouver l’enceinte dans le commerce.