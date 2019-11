Samsung travaille visiblement sur un smartphone équipé d’un écran 120 Hz. Il s’agit probablement du Samsung Galaxy S11.

Fini les petites itérations de génération, Samsung semble prévoir beaucoup de changement pour son futur fleuron, le Galaxy S11, qui doit débarquer au début de l’année 2020. C’est une nouvelle fois grâce à la beta de One UI 2.0 que l’on obtient des informations sur les plans du géant sud-coréen. Après la caméra 108 mégapixels compatible 8K, c’est au tour de l’écran de se dévoiler.

Samsung passe directement au 120 Hz

Augmenter la fréquence de rafraîchissement d’un écran permet de rendre l’interface, et donc l’expérience utilisateur, plus fluide. Si l’on a déjà des écrans 120 Hz ou 144 Hz (voir plus) sur PC, c’est une technologie qui commence tout juste à arriver sur mobile. Apple s’est fait beaucoup remarqué avec ses écrans 120 Hz sur iPad Pro, alors que sur smartphone il faut plutôt se tourner du côté des Razer Phone, OnePlus 7T Pro ou Pixel 4 de Google, avec un écran à 90 Hz pour ces deux derniers.

Comme repéré par Ice Universe, la beta de One UI sur le Galaxy Note 9 intègre un paramètre caché concernant justement un mode à taux de rafraîchissement élevé. Le paramètre mentionne spécifiquement un écran 120 Hz et la possibilité d’activer ou non ce taux de rafraîchissement selon les applications. L’utilisation de cette technologie amène en effet une plus grande consommation de la batterie, et il peut être intéressant de l’utiliser avec parcimonie.

Difficile de savoir pour quel smartphone ce paramètre sera utilisé. Il faudra en tout cas que ce smartphone, probablement le Galaxy S11, soit équipé de la puce Exynos 990 récemment dévoilée, qui est justement compatible avec les écrans 120 Hz. Les choses sont bien faites.