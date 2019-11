Samsung a déjà annoncé son ambition de créer un smartphone à écran pliable sous forme de clapet. On apprend par l’analyse du code de One UI 2.0 que ce dernier disposerait d’un petit écran de notification une fois refermé.

Vers où vont les smartphones pliables ? Nul ne le sait vraiment. Les constructeurs testent à petites touches plusieurs formats pour voir lequel arrive à captiver l’intérêt des consommateurs.

Récemment, le clapet est revenu à la mode grâce à Motorola et son nouveau Razr. Chez Xiaomi, la double pliure est à l’ordre du jour. Chez Huawei, le Mate X a l’allure d’un smartphone se dépliant en tablette. Pour Samsung et son Galaxy Fold, il s’agit plutôt d’une tablette pouvant se refermer en smartphone.

Mais le constructeur coréen ne va pas s’arrêter là, et a déjà annoncé son ambition de créer un autre smartphone pliable reprenant la même idée que le Razr : faire revenir le clapet à la mode. C’est ce qu’on présume être le Galaxy Fold 2, qui devrait être annoncé au début de l’année 2020.

Aujourd’hui, nous apprenons une nouvelle chose le concernant : contrairement au premier modèle, il ne serait pas vraiment utilisable une fois refermé. En effet, le code de One UI 2.0 a été analysé par Max Weinbach de XDA Developers, qui a pu ainsi déterminer que le smartphone à clapet de Samsung intégrerait un petit écran de notification lorsque ce dernier est refermé.

Those charging animations are a bit wider than they normally are, being circles normally. This would fit a small front display that shows just notifications or a camera, like the Razr. The animations are below. Oh also, the Fold 2 has Super Fast Charging support, meaning 25W min.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) November 21, 2019