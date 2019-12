Samsung : le Galaxy Store passe enfin à One UI avec thème sombre

Le magasin d'application de Samsung, Galaxy Store, se met enfin à jour pour suivre le nouveau design One UI de son interface. Par la même occasion, il passe aussi au thème sombre.

Lors de la sortie de Fortnite sur Android, les joueurs ont pu être choqués d’apprendre que celui-ci ne serait pas disponible sur le Play Store. Pour autant, cela a aussi fait la publicité du Galaxy Store, le magasin d’applications de Samsung intégré à ses appareils.

Ce dernier n’est pas le plus populaire en Occident, faisant qu’il n’est pas non plus une priorité pour le constructeur. Alors que tous ses smartphones profitent de One UI depuis quelques mois maintenant, le Galaxy Store vient à peine de se mettre à jour.

Le Galaxy Store passe à One UI

La version 4.5.10.5 du Galaxy Store est effectivement disponible, et vous sera proposé si vous ouvrez l’application sur votre smartphone. À l’installation, vous pourrez voir que l’application prend enfin les traits de One UI, avec ses grands aplats de couleur et ses contours arrondis.

Plus encore, le magasin profite désormais du thème sombre global disponible pour le système, le rendant toujours plus agréable à l’œil.

Notez que le Galaxy Store est non seulement le seul magasin grand public où il est possible de télécharger l’application Epic Games pour profiter de Fortnite, mais également celui où vous retrouvez toutes les mises à jour des applications système Samsung. Aussi, il reste tout de même une part importante de l’expérience One UI.

Il est tout de même étonnant que Samsung ait mis tant de temps à proposer cette mise à jour. Ceci étant, ce déploiement montre qu’il n’abandonne pas son magasin, et qu’il a peut-être d’autres ambitions pour lui sur les années à venir.