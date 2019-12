Le Samsung Galaxy S11 profiterait d’un zoom x3 avec capteur de 48 mégapixels

Pour ses prochains smartphones hauts de gamme, Samsung aurait décidé d'associer les téléobjectifs à des capteurs photo de 48 mégapixels, que ce soit sur le Galaxy S11, le Galaxy S11 Plus et même le Galaxy S11e.

L’année 2020 se rapproche à grands pas et avec elle, le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S11. Particulièrement attendu, l’appareil devrait notamment profiter d’un écran percé en son centre — comme le Galaxy Note 10 — mais aussi d’un capteur photo principal de 108 mégapixels.

Si l’on n’en savait pas davantage sur les autres capteurs utilisés au dos du Samsung Galaxy S11, c’est cette fois le leaker Ice Universe qui a remis le couvert sur Twitter ce jeudi.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP. — Ice universe (@UniverseIce) December 19, 2019

« Samsung mènera la course pour les téléobjectifs associés à un capteur avec de nombreux pixels, et les appareils téléobjectifs des S11e, S11 et S11+ n’auront pas moins de 48 mégapixels », affirme ainsi le leaker.

Si la course au nombre de mégapixels s’est intensifiée cette année, elle concernait essentiellement les capteurs photo principaux. Les appareils à téléobjectifs pour les zoom x2, x3 ou x5 étaient quant à eux associés à des capteurs plus classiques de moins de 20 mégapixels. Il semblerait donc que Samsung soit prêt à accélérer la cadence dans cette course à la meilleure définition. Rappelons que le constructeur fabrique lui aussi un capteur de 48 mégapixels — les Samsung Isocell GM1 et GM2 — et qu’il pourrait donc s’agir de ce capteur qui serait intégré aux différents smartphones.

Par ailleurs, le tweet de Ice Universe laisse également entendre que pour les modèles de 2020, Samsung devrait également intégrer un zoom sur le S11e, alors que le Galaxy S10e de cette année ne profitait quant à lui que d’un appareil principal grand-angle et d’un ultra grand-angle. Ce serait donc l’occasion de mettre sa gamme « e » au même niveau que les deux autres appareils.