L’agence Bloomberg nous livre quelques informations quant aux caractéristiques photo du Galaxy S11. Des caractéristiques qui seraient partagées en grande partie par le deuxième smartphone pliable du constructeur coréen.

Alors que l’année 2020 se rapproche à grand pas, Samsung compte bien profiter du renouvellement de sa gamme Galaxy S pour mettre l’accent sur la photo. C’est en tous cas ce que rapporte l’agence Bloomberg qui a obtenu quelques informations sur le futur Samsung Galaxy S11, mais également sur le futur smartphone à clapet de la marque.

En effet, en début d’année prochaine, vers la fin du mois de février ou au début du mois de mars, on s’attend à ce que Samsung renouvelle, comme tous les ans, sa gamme Galaxy S. Pour l’occasion, le constructeur coréen travaillerait sur une véritable mise à niveau de ses smartphones, dans le but de rattraper le retard pris — selon Bloomberg — par rapport à l’iPhone 11. « Son futur Galaxy S11 proposera un capteur de 108 mégapixels pour l’appareil principal — contre 12 pour l’iPhone 11 — adossé à trois autres appareils au dos, dont un module ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom 5x. L’appareil devrait également adopter un capteur ToF pour la détection de profondeur », indique ainsi Bloomberg, se basant sur des sources proches du dossier.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Ces informations corroborent les rumeurs que l’on connaissait déjà à propos du Galaxy S11. Pour rappel, l’un des principaux intérêts de la puce Exynos 990, qui devrait équiper le Galaxy S11 en Europe, est sa capacité à capturer des clichés de 108 mégapixels. On notera que Samsung a par ailleurs déjà fourni un capteur aussi défini pour le Mi Note 10 de Xiaomi. C’est sans doute le même que l’on retrouvera donc sur le Galaxy S11.

Une configuration identique pour le deuxième smartphone pliable

Outre le Galaxy S11, Bloomberg livre également quelques informations concernant l’un des autres produits de Samsung particulièrement attendus pour l’an prochain, son second smartphone pliable. En effet, lors de sa conférence développeur il y a quelques mois, le constructeur a annoncé travailler sur un smartphone à écran pliable à clapet, dans la même veine que le Motorola Razr. Selon Bloomberg, celui-ci profiterait du même capteur de 108 mégapixels et du même appareil avec zoom x5 que le Galaxy S11. Une stratégie plutôt logique puisque le Galaxy Fold était doté de la même configuration photo que le Galaxy S10.

Selon les informations de l’agence Bloomberg, le Samsung Galaxy S11 et le nouveau smartphone pliable devraient tous les deux être présentés officiellement au mois de février, lors d’un événement commun.