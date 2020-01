Galaxy Fold : Samsung est encore loin d’atteindre ses objectifs de vente

Le patron de Samsung, DJ koh, a annoncé durant le CES 2020, que le constructeur avait commercialisé 400 000 à 500 000 Galaxy Fold dans le monde depuis son lancement, loin de l'objectif initial d'un million de smartphones écoulés.

Si le Galaxy Fold a connu de nombreux soucis entre sa première présentation et sa sortie à l’automne, le premier smartphone pliable de Samsung a pu finalement bel et bien être commercialisé à partir du 18 septembre dernier. Depuis, on ignorait cependant à quel point le smartphone s’était vendu.

Il faut dire que le premier Samsung Galaxy Fold n’est proposé qu’en édition limitée et que son prix de 2020 euros est loin de le rendre accessible à toutes les bourses. Mi-décembre, on a cru comprendre par les propos du président de Samsung Electronics, Young Sohn, que le smartphone s’était écoulé à un million d’exemplaires en quelques mois. Il n’en est finalement rien, le cadre du constructeur ayant en fait confondu les objectifs initiaux de ventes avec les ventes réelles.

Entre 400 000 et 500 000 appareils vendus

Finalement, il aura fallu attendre quatre mois après le lancement pour avoir un premier bilan d’étape. En effet, comme le rapporte Sam Mobile, le PDG de Samsung, DJ Koh, a finalement annoncé durant le CES de Las Vegas combien de Galaxy Fold avaient été vendus : « Je pense que nous avons vendu entre 400 000 et 500 000 Galaxy Fold ».

Rappelons qu’on est loin de l’objectif initial qui était d’écouler un million de smartphones pliables à travers le monde. Cependant, ce nombre se rapproche des prévisions faites par différents analystes ces derniers mois. Reste qu’avec un Galaxy Fold 2 qui devrait pointer le bout de son nez le mois prochain, lors de la présentation des Galaxy S11/S20, il y a de fortes chances que les ventes du premier modèle se tarissent et il semble peu probable que la firme parvienne à remplir l’objectif initial d’un million de ventes.