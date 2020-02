Le Samsung Galaxy S20 Ultra se dévoile en photo avec son gros module caméra

À une semaine de la présentation officielle des futurs Samsung Galaxy S20, le modèle Ultra se dévoile à travers un nouveau leak. Une photo prise en pleine nature permet ainsi de découvrir son gros module photo au dos.

Depuis plusieurs mois, les fuites se sont multipliées à propos de la nouvelle gamme de smartphones de Samsung, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra. Néanmoins, la plupart de ces leaks concernaient des caractéristiques techniques ou des rendus 3D, mais pas encore les smartphones en eux-mêmes.

À une semaine de la présentation des nouveaux smartphones de Samsung, c’est finalement une photo mise en ligne sur Twitter qui permet de découvrir en avant l’aspect du Samsung Galaxy S20 Ultra. Publiée par le compte Ice Universe, la photo a ensuite été reprise par Sam Mobile.

Yes S20 Ultra pic.twitter.com/57iZrnAfYZ — Ice universe (@UniverseIce) February 5, 2020

Un module photo particulièrement large

L’image permet de découvrir le dos du smartphone dans un contexte de prise de vue réelle, et non pas avec des rendus 3D. De quoi voir en détail à quoi ressembleront l’arrière du smartphone et son seul élément distinctif : le module photo.

En effet, si les Galaxy S20 et S20 Plus devraient intégrer trois appareils photo assez classiques avec de l’ultra grand-angle, du grand-angle et un téléobjectif avec zoom x5, le Galaxy S20 Ultra devrait intégrer un zoom encore plus profond. Ce dernier objectif, intégré en dessous des trois autres, devrait ainsi permettre de proposer un zoom qualifié de « optique 100x » par le constructeur coréen. Cet assortiment de quatre appareils photo au dos ne se ferait pas sans sacrifice, puisque comme on peut le voir sur la photo, le module est assez large et couvre près de la moitié de la largeur du Galaxy S20 Ultra.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra sera présenté officiellement le 11 février prochain à San Francisco. L’appareil sera officialisé en même temps que les Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy Z Flip. Le smartphone sera disponible en France un mois plus tard, à partir du 13 mars, à un prix supérieur à 1300 euros. D’ici là, n’hésitez pas à retrouver notre dossier pour tout comprendre sur les futurs Samsung Galaxy S20.