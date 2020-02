Le Samsung Galaxy Home Mini moque Siri avant même son arrivée en Corée

Présenté sur Twitter en amont de son lancement en Corée, prévu ce 12 février, le Galaxy Home Mini y dévoile quelques unes de ses fonctionnalités. Une bonne chose alors que l'arrivée de l'enceinte connectée de Samsung était sujette à caution il y a encore quelques semaines.

Annoncés par Samsung l’année dernière, les Galaxy Home et Home Mini auront subit maintes reports au point de laisser planer un doute quant à leur commercialisation effective. Si le sort du Galaxy Home reste incertain, son petit frère le Home Mini est pour sa part sur le point d’être lancé en Corée, ce 12 février. Une vidéo en fuite nous présente quelques unes des fonctionnalités de la première enceinte connectée de Samsung, pensée pour concurrencer les Google Home Mini et Amazon Echo Dot. C’est pourtant les enceintes intelligentes d’Apple, et tout particulièrement l’assistant personnel de la firme à la pomme, Siri, que le constructeur Coréen semble se plaire à brocarder.

Galaxy Home Mini : petit mais costaud sur l’audio ?

Présenté sur Twitter par Max Weinbach (rédacteur pour XDA Developers), l’appareil pourrait bien se montrer pertinent pour les amateurs de solutions audio efficaces et simples à mettre en place pour un usage domestique. L’intéressé indique que le Home Mini est (sans surprise) équipé de haut-parleurs signés AKG (filiale de Samsung) et dispose d’une connectivité Wifi 2,4 GHz.

Max Weinbach explique que l’enceinte connectée de Samsung intègre des haut-parleurs puissants et qu’il est tout à fait possible d’en disposer plusieurs dans un intérieur pour obtenir un effet Stéréo ou même lancer de la musique simultanément dans plusieurs pièces du foyer. Le Galaxy Home Mini peut même être utilisé en tant que simple enceinte Bluetooth pour smartphone, note Android Central, et dispose d’une compatibilité infrarouge permettant par exemple de contrôler les appareils « non intelligents » de la maison, comme un téléviseur.

Animé par Bixby, l’assistant personnel développé par Samsung, l’appareil proposera deux voix féminines en option : Stephanie et Lisa… qui ne manquent pas d’humour, surtout lorsqu’il s’agit de moquer les lacunes de Siri, leur rivale de chez Apple. Voyez par vous-même avec le clip vidéo ci-dessus.

Reste la question du lancement. Une mention, supprimée depuis du site officiel de Samsung, indiquait une date de sortie pour ce 12 février en Corée. On ignore encore si l’appareil arrivera chez nos voisins américains et s’il finira par s’inviter en France. Notons simplement que Samsung tiendra sa conférence Unpacked à San Francisco ce 13 février, et donc une journée pus tard seulement. Une présentation complète du Home Mini durant l’événement n’est pas à exclure. Il doit pour rappel donner l’occasion à Samsung de dévoiler ses Galaxy S20 et Z Flip.