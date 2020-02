L'envoi d'une notification « 1 » par erreur de la part de Samsung avec la fonction « traçage du mobile » a pu effrayer bon nombre d'utilisatrices et d'utilisateurs de smartphones Samsung. Mais que fait exactement cette fonction, et faut-il la désactiver ?

La fonction « traçage du mobile » a fait beaucoup parler d’elle sur les smartphones Samsung après la diffusion par erreur d’une notification portant simplement la mention « 1 ». À quoi sert exactement cette fonction et faut-il s’en méfier ? Explications.

À quoi sert Traçage du mobile sur les smartphones Samsung ?

Derrière « Traçage du mobile » se cache en fait la traduction un peu malheureuse de la fonction « Find My Mobile » proposée depuis plusieurs années par Samsung sur ses smartphones Galaxy. Notez que sur son site officiel, Samsung France nomme cette fonction avec son nom anglais Find My Mobile, ce qui peut un peu plus contribuer à la confusion pour les utilisateurs francophones de smartphone Samsung.

Comme le nom anglais le laisse suggérer, cette fonction permet tout simplement de retrouver son smartphone en cas de perte ou de vol. Avec la fonction activée, il suffit de se rendre sur la page dédiée du site de Samsung pour localiser son smartphone.

Il ne s’agit donc pas d’une fonction d’espionnage développée par Samsung pour vous localiser secrètement, mais bien d’une fonction de sécurité. Samsung n’est pas le seul à proposer ce type de fonction : Apple propose « Localiser mon iPhone » et Google propose « localiser mon appareil » pour Android.

Au-delà de la localisation, « Traçage du mobile » permet aussi de verrouiller son smartphone à distance, le faire sonner, mais aussi sauvegarder les données sur Samsung Cloud. Le tout a été pensé pour le cas où vous perdriez votre smartphone, afin de ne pas laisser vos données à un inconnu et surtout pouvoir les récupérer sur votre éventuel prochain smartphone.

Faut-il désactiver la fonction ?

La réponse rapide à cette question est : non.

On l’a compris, cette fonction a été pensée pour l’utilisateur et il ne s’agit pas d’une fonction d’espionnage développée par Samsung. On pourrait surtout reprocher à Samsung France une traduction malheureuse qui rend la chose assez effrayante. Une fonction « retrouver mon mobile » ferait beaucoup moins peur, même en cas de notification envoyée par erreur, qu’une fonction « traçage du mobile » qui renvoie à vocabulaire lié à l’espionnage et au suivi sans consentement de l’utilisateur.

On ne vous recommande donc pas de désactiver cette fonction. Si toutefois vous souhaitez quand même désactiver traçage du mobile, voici comment procéder.

Comment désactiver traçage du mobile

La désactivation de la fonction « traçage du mobile » se fait très simplement dans les paramètres de One UI, l’interface de Samsung sur les smartphones Galaxy. Il faut se rendre dans les paramètres du smartphone, puis repérer la rubrique « données biométriques et sécurité ».

Là vous devriez repérer la fonction traçage du mobile et pouvoir la désactiver

La marche à suivre est donc :

Paramètres

Données biométriques et sécurité

Traçage du mobile

Désactiver la fonction

Activer la fonction Android « localiser mon appareil » à la place

Attention, nous vous recommandons vivement d’activer la fonction « Localiser mon appareil » proposée par Google pour Android. Elle regroupe essentiellement les mêmes fonctions : localiser, faire sonner ou verrouiller son smartphone, sans la partie sauvegarde à distance sur les serveurs de Samsung Cloud.

Nous avons un article dédié pour vous guider dans l’activation de cette fonction. En deux mots, il suffit d’installer l’application « Localiser mon appareil » et se laisser guider.

Google Localiser mon appareil Télécharger gratuitement

Comment désactiver la localisation sur un smartphone Samsung

Le bug lié à la fonction traçage du mobile a poussé certains utilisateurs à rechercher comme désactiver totalement les options de localisation de leur smartphone. Pour désactiver complètement la géolocalisation sur votre smartphone Android, il suffit de suivre ce tutoriel complet.

Sur les smartphones Samsung la rubrique à repérer dans les paramètres se nomme « Position », il suffit ensuite de désactiver la fonction.