Samsung : un calme financier avant la tempête Covid-19 pour le reste de 2020

Samsung a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020. Le constructeur coréen se félicite d'une hausse du chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, mais anticipe une baisse sur le reste de l'année 2020 en raison du Covid-19.

Depuis le début de l’année, l’activité économique est en peine pour certaines entreprises et les géants de la tech ne font pas exception. Samsung s’en tire cependant raisonnablement bien. Ce mercredi, le constructeur coréen a publié ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020. Des résultats positifs dans l’ensemble, même s’ils ont été nécessairement touchés par la crise du Covid-19.

Dans son communiqué mis en ligne, le géant coréen explique ainsi avoir réalisé un chiffre d’affaires total de 41,82 milliards d’euros au premier trimestre. S’il s’agit d’une baisse de 7,6 % par rapport au dernier trimestre de 2019, il faut dire que la fin d’année est généralement l’une des périodes les plus importantes pour les constructeurs. Comparé au premier trimestre 2019, c’est donc une augmentation de 5,6 % du chiffre d’affaires dont se félicite Samsung. Il faut dire qu’à la même période l’an dernier, les bénéfices du constructeur avaient chuté de 60 % par rapport à 2018.

Il en va de même pour le domaine des smartphones où Samsung a pu réaliser un meilleur chiffre d’affaires par rapport au trimestre précédent. Une augmentation qui s’explique d’après la firme par la lancée de la gamme Galaxy S20. C’est en fait surtout le secteur de l’électronique grand public qui a été touché par le Covid-19 chez Samsung :

Comparé à l’an dernier, les bénéfices de la division TV ont décliné avec la concurrence de plus en plus féroce, tandis que certains équipements ont vu une amélioration grâce à de fortes ventes de produits premium

Des résultats attendus en baisse pour le reste de 2020

Samsung s’attend surtout à des résultats en berne lors du second trimestre 2020 comme l’explique le constructeur : « Les ventes et le chiffre d’affaires de certaines divisions, comme les smartphones et les téléviseurs, devraient décliner significativement alors que le Covid-19 réduit la demande et mène à la fermeture de boutiques et d’usines partout dans le monde ». Samsung compte cependant atténuer ces baisses en augmentant ses ventes en ligne et en se reposant sur une meilleure flexibilité de la production.

Ces baisses pourraient néanmoins se répercuter également sur le second semestre compte tenu des incertitudes à venir. Néanmoins, Samsung compte les maitriser en annonçant « un nouveau smartphone pliable et de nouveaux modèles Note » dans le domaine des smartphones. De quoi confirmer que Samsung compte bien lancer le successeur du Galaxy Fold durant l’été, probablement en même temps que les Galaxy Note 20.