Samsung : une batterie amovible aperçue, mais ce n’est pas extraordinaire

Une certification coréenne a dévoilé une batterie amovible pour un smartphone Samsung, provoquant la joie de certains sur internet. Ce n'est toutefois pas une exception, mais une suite logique d'une gamme à petit prix.

Est-ce que Samsung va réintégrer des batteries amovibles sur ses smartphones d’entrée de gamme ? C’est la question qui affole la Toile depuis la découverte par certains médias d’une photo dans la base de données de l’organisme officiel sud-coréen d’une batterie amovible signée de la marque du numéro un de la téléphonie. Il n’y a cependant pas de quoi s’emballer.

La batterie du SM-A013F

Le design de cet accumulateur portant la mention EB-BA013ABY, avec sa capacité de 3000 mAh, ne laisse que peu de place au doute : il s’agit bien d’une batterie pensée pour être retirée et non d’une pièce scellée dans le smartphone comme c’est le cas sur la majorité de nos ordinateurs de poche. Les recherches de SamMobile laissent entendre qu’elle devrait équiper un certain SM-A013F, dont la référence laisse entendre qu’il s’agirait d’un modèle encore moins cher que le Galaxy A01 présenté en décembre 2019 — aussi connu sous le nom de SM-A015F.

Pour certains, il s’agirait d’un Galaxy A01e, pour d’autres, cette nomenclature est peu probable, mais nombreux sont ceux qui y voient là en tout cas un « retour des batteries amovibles » chez Samsung. Pas vraiment.

Pour aller plus loin

Tout savoir sur les batteries : mythes, astuces et avenir

Une espèce en voie de disparition

Les utilisateurs de smartphones de la première heure s’en souviennent, il fut un temps où il était possible de retirer la batterie de son téléphone et de la remplacer. Un point non négligeable alors que les accumulateurs tenaient difficilement plus d’une journée (ce qui permettait ainsi d’alterner entre plusieurs batteries) et où leur durée de vie était réduite.

Puis, à partir du Galaxy S6, Samsung a scellé ses smartphones, rendant ainsi impossible la manipulation sans un outillage particulier. Plusieurs raisons ont alors été évoquées par les constructeurs pour justifier cette transition : permettre d’affiner les smartphones ou de proposer une batterie de plus grande capacité à dimensions égales, une amélioration du design général de l’appareil ou encore leur étanchéité.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Samsung acheter en 2020 ?

Aujourd’hui, avec des smartphones qui peuvent tenir jusqu’à 2 jours sans être rechargés et la recharge rapide, le besoin de changer sa batterie se fait de moins en moins sentir au quotidien (bien que la question de la durée de vie n’ait toujours pas été réglée). En 2020, trouver un smartphone avec une batterie pouvant se changer en quelques secondes est donc devenu très rare… mais pas impossible.

Le successeur du Galaxy A2 Core

Samsung possède en effet une gamme de produits sous Android Go, la version allégée du système pensée pour les appareils à petit prix. Et parmi celle-ci, on trouve notamment le Galaxy J2 Core, sorti en 2018, ou encore le Galaxy A2 Core, en 2019.

Tous deux disposent bien d’une coque arrière en plastique pouvant être retirée pour accéder facilement à la batterie. On peut donc aisément imaginer que le SM-A013F pourrait être l’un des descendants spirituels (ou directs) de cette lignée.

Aucun retour prévu sur le premium

Inutile donc de s’emballer en imaginant le retour des batteries amovibles sur la gamme Galaxy A de Samsung. Si certains téléphones font bel et bien exception à la règle, la tendance est aux appareils au châssis unifié et cela n’est pas prêt de changer. N’espérez donc pas voir arriver un Galaxy Axx avec une configuration musclée et une batterie amovible de si tôt.

La batterie amovible, tout comme la prise jack, reste aujourd’hui le vestige d’un passé où certains détails se devaient d’être pratiques, à défaut d’une alternative technique efficace. Un passé que certains regretteront tout de même encore longtemps.