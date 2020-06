Ce SSD Samsung veut tuer les disques durs : 8 To de capacité

Amazon a dévoilé par erreur un nouveau modèle de SSD développé par Samsung. Le 870 QVO propose un stockage de 8 To capable de définitivement remplacer beaucoup de de disques durs.

Depuis une petite dizaine d’années, le stockage sur ordinateur a connu sa révolution avec les SSD. Outre des taux de transferts beaucoup plus rapides, ce nouveau système de stockage propose une latence quasi nulle, bien plus faible que celle des bons vieux disques durs mécaniques. Pourtant, les disques durs restent encore très utilisés, dans le domaine de l’entreprise, mais aussi chez les particuliers. Ils permettent toujours de gagner rapidement en capacité de stockage à un prix très faible.

Samsung règle le problème de la capacité de stockage

La version américaine d’Amazon a mis en ligne pendant quelques heures un nouveau SSD développé par Samsung, le Samsung 870 QVO. Sa particularité ? Une capacité de stockage de 8 To encore rarement atteinte sur les SSD. Ici, il s’agit en plus d’un stockage considéré comme grand public, au format SATA 2,5 pouces.

La plupart des fabricants de SSD avaient fait des annonces dans ce sens au CES 2020, mais jusqu’à présent cela ne s’était pas concrétisé chez un commerçant. Ici il s’agit d’un SSD utilisant de la mémoire Samsung QLC 3D V-Nand, c’est-à-dire moins performante que celle que l’on retrouve dans d’autres SSD habituellement, mais toujours bien meilleurs qu’un disque magnétique. L’utilisation du SATA 3 comme interface et de ce type de mémoire permet à Samsung de baisser les coûts.

Un prix encore problématique

Malheureusement, malgré un prix qui le fait rentrer dans la sphère des produits grand public, ce n’est pas encore un prix que l’on considérera comme accessible. En effet, Amazon listait le produit pour 900 dollars avec une capacité de 8 To. Il s’agit d’un prix de lancement, et il faudra attendre un peu de temps avant de voir son prix baisser. Il faut donc prendre ce SSD comme une nouvelle étape importante dans la démocratisation des SSD. La page Amazon a depuis été supprimée, signe que l’annonce n’était peut-être pas encore prête du côté de Samsung, mais les caractéristiques et les images du produit étaient déjà là.

Si le prix d’une telle capacité de stockage devenait de plus en plus accessible, on devrait enfin définitivement voir les disques durs disparaitre des PC de bureau, mais aussi des PC portables performants.