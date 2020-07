Samsung 870 QVO : la marque officialise son SSD record de 8 To

Après une fuite venant d'Amazon, Samsung officialise sa nouvelle gamme SSD grand public 870 QVO avec une capacité montant de 1 à 8 To.

En quelques années, la gamme de SSD Samsung est devenue incontournable sur le marché. La marque propose à la fois les SSD avec les meilleures performances, dans sa gamme Pro, mais aussi des SSD jouant sur le rapport capacité/prix avec les gammes EVO et QVO. C’est cette dernière que Samsung a aujourd’hui de renouveler en présentant le 870 QVO.

Successeur tout trouvé du Samsung 860 QVO, il s’agit toujours d’un SSD au format SATA 2,5 pouces basé sur une technologie QLC (4 bits par cellule). La différence vient d’un petit bond en avant en termes de performance, on passe de respectivement de 520 à 530 Mo/s et de 550 à 560 Mo/s en lecture et écriture séquentielles. Samsung met également en avant une amélioration de 13% des performances en lecture et écritures aléatoires, par rapport au 860 QVO. Surtout, avec une meilleure maitrise de sa technologie, Samsung peut désormais proposer une capacité de 8 To pour son meilleur SSD, le double des 4 To offert jusque-là par le modèle haut de gamme. Cette déclinaison s’ajoute aux autres modèles : 1 To, 2 To et 4 To.

Avec une telle capacité, on peut entrevoir la possibilité de supprimer définitivement les anciens disques durs mécaniques et les remplacer totalement par un système SSD plus performant et réactif. Samsung garantit son SSD pendant 3 ans, ou jusqu’à 360 à 2880 To de données écrites, selon la capacité choisie. Enfin, le stockage est épaulé par une mémoire cache de 1 à 8 Go de DDR4 SDRAM pour améliorer les performances.

Un tarif inconnu qui risque d’être élevé

Cette nouvelle gamme de SSD est d’ores et déjà disponible d’après Samsung à un tarif non communiqué par la marque. Aujourd’hui, le 860 QVO de 4 To peut se trouver à un peu moins de 400 euros lors des jours de promotions. Il est facile d’imaginer un prix supérieur à 800 euros pour le nouveau Samsung 870 QVO de 8 To. Un tarif qui peut sembler élevé, mais qui devrait être amené à baisser au fil des ans.

Même avec ce tarif élevé, ce SSD se classe dans la gamme des produits grand public de Samsung. Cette distinction se fait d’une part sur les performances et la technologie utilisée, mais aussi sur le prix au Go proposé.