Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont quasiment irréparables selon iFixit

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra sont passés entre les mains expertes d’iFixit, spécialiste de la réparation de smartphone. Les nouveaux smartphones de Samsung se révèlent quasimment irréparables et obtiennent une note de 3/10.

« C’est la cata, c’est la cata, c’est la… catastrophe ! ». Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra de Samsung ont beau remporter les éloges de l’ensemble des testeurs, il est des domaines où ils ne sont pas à la hauteur de leur statut. Alors que les Galaxy Buds Live brillent par leur excellente réparabilité, les nouveaux smartphones de Samsung se placent aux antipodes. Passés entre les mains d’iFixit, ils obtiennent un score de réparabilité de 3/10. Un résultat catastrophique qui les classe même derrière l’iPhone 11 Pro Max, pourtant loin de faire figure de modèle avec son score de 6/10. Surtout, iFixit pointe du doigt une conception parfois incompréhensible.

Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : « bien trop difficiles » à réparer

« Bien trop difficile à réparer ». Voilà comment iFixit résume son analyse. Parmi les principaux griefs retenus on soulignera une batterie collée extrêmement difficile à remplacer qui vous obligera à passer par le SAV de Samsung. L’écran n’est pas en reste avec non seulement des composants très coûteux, mais aussi la présence d’adhésifs très difficile à retirer. Cerise sur le gâteau, les réparations d’écran ne figurent pas parmi les priorités des centres de réparations, car trop coûteuses.

iFixit a également décelé une différence de matériaux dans les systèmes de refroidissements, et ce pour un même modèle. Certains sont constitués de graphite, d’autres de cuivre. Impossible pour ces experts en réparation de trouver une quelconque antenne. Ils supposent donc que Samsung a trouvé un moyen de les intégrer dans le design. Problème : que se passe-t-il en cas de défaillance de l’antenne ?

Ces quelques exemples ne sont que des illustrations de la conception étonnante des Galaxy Note 20. Dans une société où les questions écologiques sont de plus en plus importantes, on aurait aimé que Samsung porte un soin particulier à la réparabilité de ses nouveaux smartphones. D’autant que le Note 20 Ultra est commercialisé à 1400 euros, un tarif élevé pour lequel on est en droit d’exiger une certaine durabilité. Ça fait un peu cher le smartphone-Kleenex. On se consolera donc avec la solidité impressionnante de la version Ultra. Encore que…