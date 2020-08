Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Galaxy S20 Ultra : lequel est le meilleur smartphone ?

Vous voulez un smartphone premium de Samsung, mais hésitez entre le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy S20 Ultra. Voici un comparatif des deux appareils pour vous aider, point par point, à savoir lequel vous devriez acheter.

Le nec plus ultra de Samsung. En 2020, le géant sud-coréen s’est essayé à un nouveau suffixe pour qualifier le modèle le plus premium de ses familles de smartphones haut de gamme. On s’est ainsi retrouvé avec le Galaxy S20 Ultra suivi quelques mois plus tard du Galaxy Note 20 Ultra.

Les deux smartphones coûtent un certain prix, mais lequel faut-il choisir entre les deux ? Nous vous aidons à choisir dans ce comparatif opposant les deux appareils.

Fiches techniques des Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy S20 Ultra

Modèle Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur Samsung One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.9 pouces 6.9 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 508 ppp 511 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Exynos 990 Exynos 990 Puce Graphique (GPU) Mali-G77 MP11 Mali-G77 MP11 Mémoire vive (RAM) 12 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 256 Go, 512 Go 128 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 48 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 5000 mAh Dimensions 77.2 x 164.8 x 8.1mm 76 x 166.9 x 8.8mm Poids 208 grammes 220 grammes Couleurs Noir, Orange Noir, Gris Prix 1309€ 1359€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Goliath contre Goliath

Commençons par parler du design. Les deux téléphones se ressemblent beaucoup, mais sont dans le même temps assez facilement distinguables l’un de l’autre.

Le principal point commun réside finalement dans le fait que l’écran poinçon discret situé sur la partie supérieure de l’écran. Au-delà de cela, on notera que le Galaxy Note 20 Ultra a un écran un peu plus incurvé sur les bordures. Son format est aussi plus carré, avec des coins anguleux qu’on ne retrouve pas sur le Galaxy S20 Ultra, ce dernier offrant une esthétique plus en rondeur.

La Samsung Galaxy Note 20 Ultra aux côtés du S Pen // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Un coup d’œil sur le dos des deux appareils permet aussi de rapidement les différencier l’un de l’autre. Le regard est en effet vite attiré par les gros modules photo arrière qui trônent chacun dans le coin supérieur gauche du Galaxy Note 20 Ultra comme du Galaxy S20 Ultra. Très imposants de part et d’autre, lesdits modules ne sont pas organisés de la même manière.

Sur le Note 20 Ultra, les trois objectifs s’alignent à la verticale à côté du flash LED et de l’autofocus laser. Sur le S20 Ultra, on a trois capteurs disposés en forme de L surmontant le téléobjectif bien mis en valeur avec la mention « Space Zoom 100X ». Un flash LED est également de la partie.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra tenu en main // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le bloc photo du Samsung Galaxy S20 Ultra // Source : Frandroid

Sur le modèle S, le module est donc encore plus imposant, toutefois ne vous attendez pas à une implémentation moins protubérante sur le Note. Dans les deux cas, Samsung n’a pas fait dans la demi-mesure et propose des smartphones qui sont malheureusement bancals lorsque posés à plat sur le dos. D’ailleurs, pendant que l’on parle du dos, sachez que le coloris bronze du Note 20 Ultra se distingue particulièrement : la teinte très réussie et le traitement verre mat (uniquement sur cette version) offre un très joli combo.

Autre différence de taille — ou plutôt de poids –, les deux smartphones ont 12 grammes d’écart. Avec sa batterie plus lourde, le Galaxy S20 Ultra pèse de tout son poids dans la main quand le Galaxy Note 20 Ultra, loin d’être léger, affiche « seulement » 208 grammes sur la balance. L’écart se fait bien ressentir.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra vu de dos // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Contre-intuitivement, le Galaxy Note 20 Ultra est aussi moins grand et moins épais que le Galaxy S20 Ultra, mais il est plus large. Les deux appareils voient leur lecteur d’empreintes respectif placé assez haut dans l’écran pour être facilement accessible au pouce. Enfin, les boutons de déverrouillage et de volume sont à chaque fois positionnés sur la droite.

Pas de jack sur l’un ou l’autre des appareils et, enfin, le Galaxy Note 20 Ultra se distingue aussi par sa partie inférieure qui abrite l’étui du stylet S Pen. Finalement, il n’y a donc pas de disparité majeure entre les deux appareils sur le plan du design, il faudra surtout choisir le format qui vous convient le plus.

Deux modes 120 Hz

Deux excellents écrans AMOLED de 6,9 pouces s’affrontent ici, chacun d’eux transpire le savoir-faire de Samsung dans ce domaine-là. On retrouve aussi un mode 120 Hz en action pour une fluidité accrue à l’usage. Attention, cela dit, cette fonctionnalité est plus intelligemment gérée sur le Galaxy Note 20 Ultra.

Sur le Galaxy S20 Ultra, le mode 120 Hz affiche toujours 120 images par seconde, alors que cette option s’adapte aux contenus sur le Galaxy Note 20 Ultra et peut descendre jusqu’à 10 Hz seulement si vous regardez une image fixe. Les vrais 120 Hz ne seront effectifs que lorsque vous naviguerez dans le système et que vous jouerez à des jeux. Une option très pertinente qui permet de préserver un peu de batterie.

L’écran du Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

On donnera donc l’avantage au Note ici, qui offre aussi une luminosité maximale plus élevée alors que le Galaxy S20 Ultra est pourtant déjà excellent en la matière. Sur les deux smartphones, vous profiterez d’un contraste parfait et d’une très grande palette de couleurs, mais il faudra par contre penser à calibrer la dalle dans les paramètres d’affichage pour des tonalités un peu plus fidèles à la réalité.

Le style(t), on l’a ou on ne l’a pas

C’est l’interface One UI qui propulse les deux smartphones. Nous avons déjà eu souvent l’occasion de vanter les mérites de cette expérience logicielle joliment conçue, intuitive et proposant un bon lot de personnalisations comme le mode sombre ou le choix entre deux systèmes de navigation.

La grande différence entre les deux smartphones réside dans le stylet S Pen du Galaxy Note 20 Ultra. Celui-ci veut améliorer votre productivité avec votre smartphone. L’accessoire sur cette génération a eu droit à plusieurs améliorations ajoutant de nouveaux gestes à utiliser pour interagir avec l’écran sans le toucher. Vous pouvez aussi écrire de travers avant de redresser vos notes ou écrire tout en enregistrant un audio — que vous pourrez réécouter tout en voyant quelle partie de vos notes correspond à tel ou tel bout de l’enregistrement.

Le S Pen du Note 20 Ultra profite aussi d’une latence réduite à 9 ms seulement pour une utilisation plus agréable. Reste à savoir si ce petit supplément vous fera craquer pour ce smartphone ou si vous n’y voyez aucun intérêt.

Notez que le Galaxy S20 Ultra profite d’un lecteur d’empreintes un peu plus efficace, même s’il n’est pas parfait. Sur le Note 20 Ultra, ce capteur s’est montré très capricieux.

Des modules photo assez proches

Nous avons ici deux modules photo aux caractéristiques très similaires, le Galaxy Note 20 Ultra n’apportant pas de gros changements par rapport au Galaxy S20 Ultra. Voici les configurations à l’honneur :

Samsung Galaxy Note 20 Ultra :

capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

téléobjectif x5 de 12 mégapixels (f/3,0).

Un autofocus laser a été ajouté pour faciliter la mise au point, sans grand succès, le téléphone a parfois un peu de mal encore.

Samsung Galaxy S20 Ultra :

capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

téléobjectif x4 de 48 mégapixels (f/3,5) ;

capteur TOF pour la profondeur.

Concrètement, sur les photos classiques prises en journée, vous obtiendrez chaque fois de belles images bien détaillées et bien exposées. Les clichés des appareils Samsung se distinguent essentiellement par le traitement des couleurs qui leur est appliqué : le contraste est accentué par une forte saturation des tons. C’est souvent très joli, mais d’aucuns pourraient trouver cela trop éloigné de la réalité.

Photos prises avec le Galaxy Note 20 Ultra

Photos prises avec le Galaxy S20 Ultra

Les deux adversaires du jour savent faire aussi de bonnes photos de nuit en concédant toutefois un niveau de netteté un peu moins pointu. Rien de bien méchant, les rendus sont très bons, sauf peut-être quand il s’agit de gérer correctement de fortes sources de lumière. L’effet lens flare n’est jamais très loin.

Photos de nuit prises avec le Galaxy Note 20 Ultra

Photos de nuit prises avec le Galaxy S20 Ultra

Notez aussi que le S20 Ultra comme le Note 20 Ultra ont des modes nuit très efficaces, même s’ils peuvent dénaturer la scène immortalisée.

Précisons aussi qu’un mode 108 mégapixels est disponible sur chacun des smartphones. Veillez à l’utiliser dans de bonnes conditions lumineuses pour jouir d’images riches en détail (mais pesant lourd sur l’espace de stockage).

Rien de particulier à signaler sur l’ultra grand-angle. Vous capturerez plus d’éléments dans la scène tout en composant avec des images moins détaillées que celle du capteur principal. La saturation des couleurs est un brin accentuée sur ce mode de prise de vue, d’un côté comme de l’autre. La nuit, ce mode n’est pas vraiment le plus indiqué.

Ultra grand-angle du Galaxy Note 20 Ultra

Ultra grand-angle du Galaxy S20 Ultra

On en arrive au zoom. Le Galaxy S20 Ultra propose un zoom optique x4, mais le grossissement le plus mis en avant par l’interface est à x5, c’est donc celui-là que nous avons surtout testé, car c’est celui que l’utilisateur aura plus de chance d’utiliser. Le téléphone peut ensuite monter jusqu’à x100 sur son zoom.

Pour sa part, le Galaxy Note 20 Ultra a un téléobjectif permettant des zooms optiques x5, mais le téléphone ne va pas au-delà du zoom x50. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le zoom x5 des deux appareils est très intéressant, on profite d’images nettes.

Zoom x5 du Galaxy Note 20 Ultra

Zoom x5 du Galaxy S20 Ultra

Ensuite, le zoom x50 du Galaxy Note 20 Ultra est assez aléatoire dans ces rendus. Il peut être assez impressionnant sur certains éléments lointains comme assez décevant par moment.

Zoom x50 du Galaxy Note 20 Ultra

Le même commentaire s’applique au zoom x100 du Galaxy S20 Ultra. Celui-ci réserve quelques agréables surprises de temps à autre, mais reste avant tout une fonctionnalité gadget.

Zoom x100 du Galaxy S20 Ultra

Passons au mode portrait. Même sans capteur TOF pour le soutenir, le Galaxy Note 20 Ultra s’en sort aussi bien que le Galaxy S20 Ultra dans cet exercice. Le découpage flou/net est bien précis.

Mode portrait avec le Galaxy Note 20 Ultra

Mode portrait avec le Galaxy S20 Ultra

Côté vidéo, sachez que les deux téléphones permettent de filmer jusqu’en 8K, mais que leur mode 4K 60 fps sera sans doute plus pertinent dans la grande majorité des cas.

Performances : persistant Exynos

Les deux smartphones sont dotés du même Exynos 990 qui est, certes, très puissant, mais qui souffre de la comparaison avec ce que Qualcomm fait de mieux en 2020 : les Snapdragon 865 et 865+. La puce maison de Samsung est d’une part moins puissante, mais aussi moins bien optimisée en matière d’efficacité énergétique — mais nous aborderons juste après la question de l’autonomie.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Full HD+) Samsung Galaxy S20 Ultra (Full HD+) SoC Exynos 990 Exynos 990 AnTuTu 8.x 539 490 530 920 PCMark 2.0 11 863 11 149 3DMark Slingshot Extreme 6 637 6 792 3DMark Slingshot Extreme Graphics 8 142 8 460 3DMark Slingshot Extreme Physics 4 030 4 018 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 26 / 20 FPS 26 / 20 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 45 / 39 FPS 45 / 52 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 91 /102 FPS 103 / 125 FPS Lecture / écriture séquentielle 1 748 / 800 Mo/s 1 408 / 665 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 48,6k / 56,3k IOPS 45,7k / 49,3k IOPS

Dans les faits, vous aurez donc bien affaire à un smartphone très haut de gamme, très performant dans la vie de tous les jours, que vous choisissiez le Galaxy S20 Ultra ou le Galaxy Note 20 Ultra. Cependant, au moment de nos tests, aucun des deux téléphones ne faisait tourner Fortnite avec des graphismes « épiques ». Un peu dommage pour des appareils aussi chers.

Sur ce point-là, les deux téléphones ne peuvent pas vraiment être départagés.

Autonomie un peu juste à chaque fois

Le Galaxy S20 Ultra a droit à une batterie de 5000 mAh contre 4500 pour le Galaxy Note 20 Ultra. Deux grosses capacités, mais qui ne se traduisent pas vraiment par des smartphones très endurants.

Si vous voulez profiter du mode 120 Hz, ce qui est un comportement tout à fait attendu pour ces deux produits, il vous faudra composer avec l’incertitude d’avoir un smartphone fonctionnel en fin de journée. Les deux smartphones se montrent en effet un poil trop justes pour être vraiment rassurants dans cet exercice.

Le port USB-C du Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Avec son mode 120 Hz adaptatif, le Galaxy Note 20 Ultra s’en sort un petit peu mieux, mais son autonomie reste tout de même très perfectible. Repasser sur du 60 Hz permet d’améliorer un peu les choses cela dit, c’est bon à savoir.

Pourquoi l’autonomie de ces deux téléphones est-elle si limitée ? Comme nous l’avons évoqué, l’Exynos 990 n’est pas une référence en matière de consommation d’énergie. En outre, on peut aussi penser que le fait que l’interface One UI favorise grandement l’efficacité et la fluidité en ne gérant pas agressivement les applications en arrière-plan peut aussi avoir un impact sur la batterie.

Les deux smartphones jouissent de la 5G

Pas de souci sur le plan de la compatibilité 5G, aucun des deux smartphones ne fait l’impasse dessus. Ils fonctionneront même avec les ondes millimétriques qui ne seront exploitées que dans un second temps en France.

Pour la 4G, toutes les bandes de fréquences en France sont prises en charge. Vous pouvez insérer deux nano SIM dans le Note 20 Ultra tout comme dans le S20 Ultra. La compatibilité eSIM est aussi de la partie.

Un appel avec le Samsung Galaxy Note 20 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

En appel, les deux téléphones s’acquittent parfaitement de leur tâche en offrant une excellente qualité audio sur vos communications.

Lequel choisir entre le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy S20 Ultra ?

Se contenter de dire que le Galaxy Note 20 Ultra est un Galaxy S20 Ultra avec un stylet en plus est très réducteur. Toutefois, il faut admettre que le S Pen représente la plus grande différence entre ces deux modèles premium.

Que vous choisissiez l’un ou l’autre, vous aurez un smartphone massif, avec un excellent grand écran 120 Hz, une interface One UI aux petits oignons pour vous, un Exynos 990 puissant, mais frustrant quand on le compare aux Snapdragon et enfin une autonomie un peu juste pour tenir sereinement la journée entière.

Si vous tenez à vous procurer un appareil Samsung haut de gamme, ces deux-là seront les meilleures options — en plus du Galaxy Z Fold 2 très prometteur –, et il vous faudra donc déterminer si le stylet S Pen et ses fonctionnalités très orientées vers la productivité répondra à vos besoins ou non.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy S20 Ultra

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra s’affiche au prix de 1309 euros dans sa version avec 256 Go de stockage. Montez à 1409 euros pour la déclinaison de 512 Go.

Le Samsung Galaxy S20 Ultra existe dans une version unique (128 Go) en France et coûte officiellement 1359 euros, mais des promotions font déjà baisser son prix.